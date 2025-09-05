Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación ”la Caixa” proporciona apoyo socioeducativo a más de 100 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Alicante

A través del programa CaixaProinfancia ofrece refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres familiares y ayudas básicas a miles de familias en todo el país

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país.

R. E.

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 100 niños, niñas y adolescentes de más de 50 familias en situación de vulnerabilidad en Alicante, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el programa llegará a más de 3.500 menores de cerca de 2.400 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Para ello, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica,logopedia, talleresfamiliares y actividades de ocio y tiempolibre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», ha asegurado el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

El programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

Material escolar para empezar el curso en igualdad

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas —infantil, primaria y secundaria— con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusiónsocial de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.

La Fundación "la Caixa" proporciona apoyo socioeducativo a más de 100 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Alicante

