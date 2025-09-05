Fundesem, la escuela que conecta formación y empleo, presenta su oferta para el nuevo curso

Fundesem Business School, la escuela de negocios vinculada a la Universidad Europea de Valencia y con sede en Alicante, inicia un nuevo curso académico consolidándose como referente en formación empresarial y másteres para directivos en la provincia y en la Comunidad Valenciana.

Con una propuesta práctica, conectada al mundo real y dirigida a profesionales en diferentes etapas de su carrera, la escuela ofrece programas que abarcan desde la gestión fiscal hasta la dirección de empresas, pasando por el marketing digital y la transformación digital, uno de los grandes ejes de su docencia. En la oferta destacan el Executive MBA en Alicante, el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (MAFE), el Máster en Marketing, Comunicación e Inteligencia Artificial, el Experto Universitario en Alta Dirección (CADE), el Global CEO Update y los diplomas online de experto en SEO/SEM, Gestión Global del Talento o en Metodologías Agile y Gestión de Proyectos. Todos ellos tienen en común un enfoque eminentemente práctico, un claustro compuesto al 100% por profesionales en activo y un aprendizaje que se completa con visitas a empresas, donde los alumnos ven cómo se aplican en la práctica los conceptos trabajados en el aula.

Un ecosistema empresarial único

Fundesem Business School no es solo una escuela de negocios en Alicante: es parte esencial del tejido empresarial de la provincia. Grandes directivos y CEOs que hoy lideran compañías de referencia han pasado por sus aulas, y la escuela mantiene un contacto directo con empresas de todos los sectores. Sus alumnos actuales ya están trabajando en importantes firmas de consultoría, industria, fiscalidad, banca, retail y tecnología, lo que convierte a Fundesem en un trampolín real hacia el mundo profesional.

La escuela también es escenario habitual de encuentros empresariales, acogiendo eventos de asociaciones tan relevantes como CEV (Confederación Empresarial Valenciana), JOVEMPA, AEPA, Círculo Directivo Alicante, INECA u HOBSEC.

La interacción constante con profesionales y directivos permite a los estudiantes formar parte de una red de contactos estratégicos. / INFORMACIÓN

Networking y visión 360º

El networking es otro de los sellos de Fundesem. La interacción constante con profesionales y directivos permite a los estudiantes no solo aprender, sino también formar parte de una red de contactos estratégicos. Aquí se preparan profesionales y directivos con una visión 360º, capaces de afrontar los retos actuales de la empresa y de liderar su transformación digital.

Con el inicio de curso a la vuelta de la esquina, Fundesem refuerza su posición como la escuela de negocios más importante de Alicante, con másteres y programas executive pensados para transformar la trayectoria de directivos y profesionales en activo.

Todos los programas son bonificables a través de Fundae.

Más información en web.