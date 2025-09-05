Los institutos de la provincia de Alicante empezarán el curso con 100 profesores sin cubrir

Los centros educativos de la provincia de Alicante empezarán el nuevo curso el próximo lunes faltando profesores. Concretamente, en los institutos, la Conselleria de Educación ha confirmado que a día de hoy todavía tiene 101 plazas sin cubrir, por lo que habrá que esperar a las dos adjudicaciones previstas en la próxima semana para ver si se pueden completar las plantillas.

Según las cifras aportadas por el departamento de José Antonio Rovira, en la primera adjudicación de vacantes que ha realizado este miércoles para contratar a personal interino que imparta clase en Secundaria, de 286 plazas, se ofertaron 250 y se adjudicó el 64,4 %, es decir, 161 plazas. Además, respecto a las sustituciones se cubrieron las 24 de las 36 ofertadas. Esto ha implicado que 185 interinos han podido incorporarse este jueves a los centros que les haya correspondido, a dos días de la entrada de los alumnos en las aulas.

Precisamente, este año ha destacado por un notable número de suspensos en las oposiciones para ser profesor en la ESO. En la Comunidad Valenciana, como ya publicó INFORMACIÓN, un total de 250 plazas de profesor de Secundaria se quedaron desiertas tras el examen para acceder a la función pública, lo que implica que el 15 % de las nuevas plazas tengan que ser ocupadas por interinos.

Sin embargo, que falten profesores no es novedad este año, sino que es una asignatura pendiente que se arrastra cada año en la provincia, hasta el punto de que los propios equipos directivos de los centros consideren que es "una utopía" tener a todo el personal incorporado el primer día del curso.

Ante los problemas que trae consigo la falta de docentes, tanto desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adep PV), como de Secundaria (Adies PV), han vuelto a exigir al Ejecutivo de Mazón que complete todas las adjudicaciones del profesorado antes del inicio del curso porque la falta de sustituciones implica un desorden organizativo para los claustros, que afecta directamente a calidad de la enseñanza del alumnado.

Por otra parte, según Educación, en Primaria estarían todas las vacantes cubiertas, porque de un total de 134 plazas, el miércoles adjudicó el 100 % de las mismas, al igual que ocurrió con las sustituciones.

De este modo, sumando las vacantes de Primaria y Secundaria, la conselleria ha ofertado esta semana un total de 420 plazas y ha adjudicado 319, lo que supone un 76%.

Mesas preparadas en un colegio de Alicante para el inicio del curso / ALEX DOMINGUEZ

Solo 27 en Infantil

Frente a ello, en Educación Infantil, que es la que abarca la enseñanza de los niños más pequeños del colegio, los de 3, 4 y 5 años, la Administración autonómica tan solo ha contratado esta semana a 27 interinos en la provincia que permitirán que estén a tiempo para el inicio del curso. Sin embargo, la conselleria ha declinado facilitar la cifra de vacantes que tiene en total, por lo que resulta imposible conocer cuántos maestros faltarán en este nivel.

Lo que sí que se sabe es que en los colegios ha llamado la atención el bajo número de adjudicaciones que Educación ha hecho antes del regreso a las aulas en Infantil, lo que ha generado malestar en las plantillas, porque habrá centros en los que tendrán que repartirse el trabajo los docentes o prestar apoyo los de Primaria para poder atender a los niños de Infantil.

La pasada semana, desde la conselleria de Rovira aseguraron que en los de adjudicación de junio y julio, habían cubierto "la práctica totalidad de las necesidades de personal docente" para el nuevo curso. También defendieron, a partir del 1 de septiembre, la administración autonómica que iban a "adjudicar todos los puestos de trabajo que no fueron cubiertos en los actos celebrados durante el pasado mes de julio, así como de aquellos nuevos puestos surgidos como consecuencia de necesidades sobrevenidas".