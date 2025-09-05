Nueva protesta por el cierre de un centro de mayores en Alicante: ahora contra la Generalitat

Los mayores de Alicante siguen presionando tras el cierre del Centro de Día de plaza América para que el Ayuntamiento y el Consell recuperen el servicio. Antiguos usuarios y exempleados del servicio que dejó de funcionar el pasado 15 de agosto anuncian una nueva movilización, ahora frente a la sede de la Generalitat en Alicante.

La protesta tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre, en el acceso a la conocida como Casa de las Brujas, en el paseo del Doctor Gadea de Alicante. Entre las 11:00 y las 12:00 horas, los asistentes reclamarán al Gobierno autonómico que recupere la financiación del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Altozano. Desde la Conselleria de Servicios Sociales ya confirmaron en su día a este diario que el presupuesto se retiraba porque el espacio "no cumplía con los requisitos", pero que no se descarta retomar la subvención si el Ayuntamiento de Alicante adecúa las instalaciones.

Se trata de la primera reivindicación que los afectados por el cierre dirigen hacia el Consell de Carlos Mazón, tras varios días concentrándose en las instalaciones del SED con alusiones al Ayuntamiento y a los miembros del gobierno local, especialmente el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Derechos Públicos, Begoña León.

Respuesta del Consell

Desde la Conselleria de Servicios Sociales sostienen que el programa de estancias diurnas fue contratado por el Ayuntamiento de Alicante "estando incluida su financiación por parte de la Generalitat en el marco del Contrato Programa 2021-2024 firmado entre ambas administraciones en el año 2021". No obstante, apuntan que "desde la entrada en vigor en el año 2023 del Decreto de Tipologías, dicho centro ha quedado fuera de normativa lo cual ha impedido que se abonase la financiación correspondiente a los años 2023 y 2024 consignada en el referido CP 2021-2024".

Por dicho motivo, añaden desde el departamento autonómico, "en el año 2024 no se pudo mejorar su financiación tras la subida de módulos acordada por la OCCI en enero de ese año y aplicable a los centros y residencias de titularidad municipal y financiados a través de contrato programa, ya que con fecha 30 de septiembre la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias informó que no constaba que el Ayuntamiento de Alicante hubiese procedido a subsanar el último requerimiento efectuado por el Servicio de Oficina Técnica de Proyectos y Obras (notificado este en fecha 9 de febrero de 2024), no contando, por tanto, el referido centro de día con la oportuna autorización".

Según el Consell, este es el motivo por el que "el nuevo Contrato Programa 2025-2028, actualmente en tramitación para su firma, no incluye, por el momento, financiación de la Generalitat para el referido servicio en el citado centro, siendo posible incorporar la misma vía adenda a tramitar en el año 2026 una vez el Ayuntamiento ubique la prestación del servicio en un centro que cumpla con las exigencias normativas actualmente vigentes".