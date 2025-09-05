Primeros cambios en la Federación de Hogueras de Alicante en el ecuador del mandato

El ecuador del mandato hacia las próximas elecciones para dirigir la Federación de Hogueras agita la junta directiva de David Olivares. El presidente del órgano gestor de la Fiesta cesa a una de sus asesoras y encara una reorganización completa de su equipo, del que aún podrían producirse hasta dos salidas más y alguna incorporación.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, Olivares ya ha comunicado a Almudena Ruiz (de la hoguera Sant Blai-La Torreta) su decisión de que no continúa desempeñando el cargo que ostentaba hasta ahora: asesora de la Comisión de Inclusión de la Federació. Este diario se ha puesto en contacto con Ruiz, que también formó parte de la lista electoral de Luis Barcala en 2023, quien únicamente ha asegurado marcharse "muy tranquila" y con "la cabeza muy alta" tras el "gran trabajo realizado". En este sentido, Olivares tendría previsto no suplir su salida con la intención de anticiparse a una necesidad que se introducirá como novedad cuando entren en vigor los nuevos estatutos, en 2027: la desaparición de la figura del asesor en la estructura interna de la Federació. Además, la otra asesora de dicha comisión, Aitana Tresáncoras (de Sèneca-Autobusos), se encuentra barajando su renuncia en estos momentos por motivos personales, una decisión que todavía no sería firme y que, desde el entorno de la actual junta, se espera que no termine materializándose.

El tercero de los nombres que se encuentran actualmente sobre la mesa es el de Fernando Papí, de la hoguera José Ángel Guirao. Su salida, que también sería mediante renuncia, se debería en este caso a motivos profesionales que harían incompatible su puesto de trabajo con la función que desempeña en la actual Federació: delegado de Comisión de Marketing Digital.

Con este contexto, y a solo dos años de las próximas elecciones a la Federación de Hogueras, al actual presidente se le plantean dos escenarios en función del número de salidas. Si, finalmente, Almudena Ruiz es la única "baja" del equipo, los planes de Olivares pasan por reorganizar a los integrantes actuales de la junta para encarar la recta final hasta los comicios de 2027, salvo adelanto electoral. En caso de que se concretara también la salida del delegado Fernando Papí, se estaría valorando la incorporación de algún nuevo miembro a modo de "refuerzo". Eso sí, la opción de reducir áreas dentro del organigrama estaría, a priori, descartada.

Horizonte: el mandato del centenario

Con esta primera remodelación de su equipo, que Olivares espera hacer pública en la próxima asamblea (fechada a finales de septiembre), el de Foguerer Carolines confía en pisar el acelerador de cara a la recta final del mandato. El presidente de la Federació tiene como principal objetivo revalidar el cargo para un periodo marcado en rojo en el calendario de cualquier miembro de la Fiesta: el centenario de las Hogueras en 2028.

En un comunicado con motivo del inicio del curso festero enviado este jueves, la Federación ha explicado que "el nuevo ejercicio llega con el objetivo de consolidar los nuevos actos, como el Inici de la Festa" pero también "con la mente abierta a nuevas posibilidades". Para Olivares, "el día a día durante estos dos años ha sido un aprendizaje continuo", y tras ello, tiene "más presente que nunca" que las asociaciones "son el motor esencial" de las Hogueras. "Queremos darles todo el apoyo que esté en nuestra mano para que la celebración del centenario de su nacimiento sea un punto de inflexión" ha concluido.