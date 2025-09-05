El tiempo este fin de semana en Alicante: nubes y subida de las temperaturas el domingo

La provincia de Alicante afronta este viernes 5 de septiembre con cielos un poco nubosos y temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en ascenso. El viento soplará de componente este, moderado en el litoral y mitad sur y flojo con intervalos de moderado en el resto. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros no pasarán de 31ºC en la provincia.

Para el sábado se esperan intervalos de nubes bajas especialmente y a primera y última hora. Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros mientras que las máximas sin cambios. El viento será de componente este, moderado en el litoral, y localmente en el interior de la mitad sur.

Por último, el domingo las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros y máximas en ascenso, que serán notables en el interior. El viento soplará flojo variable con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y temperaturas estables sin superar los 29ºC, pese a que la sensación térmica será algo mayor. Por la noche los termómetros subirán hasta los 22ºC. El sábado amanecerá nublado aunque poco a poco será despejando. El domingo el día estará despejado y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 30ºC durante todo el fin de semana.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este viernes en valores inferiores a los de ayer, llegando a los 30ºC. Por la noche la bajada de los termómetros será más notable y se llegará a los 23ºC. Durante el fin de semana el día estará despejado y las temperaturas irán en ascenso y el domingo podrían llegar a los 34ºC.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también subirán ligeramente llegando a alcanzar los 30ºC a mediodía. En cambio por la noche los valores subirán hasta los 18ºC. Durante el sábado las temperaturas se mantendrán estables pero el domingo se espera una subida de los termómetros hasta los 35ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día idéntico al anterior, con valores mínimos de 23ºC y máximas de 28ºC y cielo despejado. La sensación térmica será mayor al mediodía. Para el fin de semana los cielos estarán despejados y temperaturas sin cambios.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy una jornada muy similar a la de ayer con con mínimas que no bajarán de los 25ºC, mientras que la máxima alcanzará los 28ºC. El sábado el día estará nublado mientras que el domingo ya estará despejado. Los termómetros se mantendrán estables.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este viernes una bajada drástica de las temperaturas con máximas que no pasarán de los 30ºC a pesar de que el día estará despejado. El sábado amanecerá nublado aunque a partir del mediodía se irá despejando, sin que las temperaturas aumenten. Para el domingo se espera un día soleado y máximas otra vez en ascenso que podrían alcanzar los 35ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las temperaturas darán hoy un respiro y no se pasará de los 29ºC al mediodía. El sábado el día comenzará un poco nublado con temperaturas estables. El domingo el día estará más despejado y los termómetros alcanzarán los 34ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 22ºC de mínima y 32ºC de máxima. El día estará soleado y a partir del mediodía se nublará. El fin de semana estará despejado aunque las temperaturas no bajarán.