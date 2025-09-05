Un total de 1.246 aspirantes se examinan en Alicante para acceder a la Guardia Civil

Un total de 1.246 personas opositan mañana sábado 6 de septiembre en Alicante a alguna de las 3.118 plazas ofertadas este año para ingresar en la Guardia Civil. De estos aspirantes, 398 son mujeres y 848 hombres. La provincia acoge una de las veinte sedes repartidas por todo el país en las que se desarrollará de forma simultánea la primera fase de la oposición.

En el conjunto del país, son 27.614 los aspirantes que se presentan a las pruebas de conocimientos y psicotécnicos, con una participación femenina del 32,36% (8.936 mujeres). El nivel de preparación académica también es elevado: 9.754 titulados universitarios, de los que 980 tienen máster y 15 doctorado. La edad media de los candidatos es de 27 años.

La fase de oposición consta de cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. La de este sábado consiste en la realización de test sobre conocimientos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Quienes obtengan la puntuación suficiente pasarán a las pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, una carrera de dos kilómetros, una prueba de fuerza mediante flexiones y una de natación de 50 metros. Superadas estas, los candidatos se someterán a una entrevista personal para valorar su idoneidad psicológica y a un reconocimiento médico para comprobar su estado de salud y aptitud física.

Sedes

La Guardia Civil ha establecido 20 sedes para este examen en doce comunidades autónomas: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Antes de esta fase de oposición, los aspirantes ya habían superado la de concurso, en la que se valoraban los méritos añadidos a los requisitos mínimos exigidos, como tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar al menos con el título de Educación Secundaria.

Los que culminen con éxito este proceso se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid). Allí recibirán formación profesional durante un curso académico, que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Una vez superada esta fase, se convertirán en guardias civiles profesionales.