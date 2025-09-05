El último acto vandálico en Playa de San Juan, en Alicante

El fuego de un incendio y el ruido de una pequeña explosión posterior alertó este jueves por la noche a los vecinos de Playa de San Juan. En concreto, en la antigua clínica Mare Nostrum, cerrada en 2004 y desde hace años en estado de abandono, se detectó un incendio interior hacia las 21:30 horas. La luz del fuego y la explosión posterior preocupó a los presentes, que aseguran que no es la primera vez que se da un hecho de estas características.

La Policía Nacional acudió a la zona con los bomberos, que confirman que la estructura del edificio ahora en desuso no corrió peligro y que el incidente no les llegó a inquietar. Constataron, eso sí, la quema de cartones y de basuras, según el acta policial, y se sospecha que el incendió fue provocado, aunque no se tienen pistas sobre los posibles autores.

Desde la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena afirma que llevan “siete u ocho años con botellones, consumo de drogas y otro tipo de problemas” en el espacio interior de la antigua clínica, situada en la calle de la Dorada, que pese a estar vallado es de acceso asequible.

El dirigente vecinal lamenta que “la explosión, seguida de un incendio, alarmó a todos los vecinos”, y su entidad exige “una solución”, dicen señalando a los propietarios del inmueble, a quienes solicita que “pongan un muro para que nadie pueda entrar”.