Vox advierte al PP: “Si Alicante acoge un solo menor extranjero, se acabaron los pactos”

Vox vuelve a tensar la cuerda en el Ayuntamiento de Alicante, ahora por el acogimiento de menores. Después de que el Consell haya comenzado a enviar cartas a los Ayuntamientos para conocer su disponibilidad a la ahora de recibir jóvenes migrantes, los ultras amenazan al gobierno de Barcala: “Si no se rechaza públicamente, se acabaron los pactos”.

A las puertas de las negociaciones de los presupuestos de 2026, un documento vital para el Consistorio que el PP ha venido aprobando sistemáticamente con Vox en los últimos años, los de Abascal fijan la primera de sus líneas rojas. “Si un solo menor extranjero no acompañado es trasladado a la ciudad de Alicante bajo el decreto impuesto por el Gobierno de Sánchez, los pactos con el Partido Popular quedarán totalmente rotos”, aseguran a INFORMACIÓN fuentes de Vox.

En este sentido, los ultras advierten de que su “lealtad” no es hacia el Partido Popular, sino de “los alicantinos y su seguridad”, por lo que si el PP “colabora” con la llegada de jóvenes migrantes a la ciudad, “las consecuencias inmediatas pasan por la ruptura total de cualquier negociación posible, incluida la de los presupuestos de 2026”.

Carta del Consell

En los últimos días, la Generalitat ha pedido colaboración a los ayuntamientos de la provincia de Alicante para acoger a migrantes venidos de las Islas Canarias. Una petición que, en un primer momento, se ciñó a consistorios de izquierdas, como Villena, Aspe y Elda, pero que después se extendió también a poblaciones del PP. En el caso de la capital de la provincia, pese a que INFORMACIÓN consultó sobre ello este miércoles al gabinete de Prensa, no confirman ni desmienten haber recibido la misiva.

Ahora, tras el órdago de Vox, el gobierno municipal del PP se debatirá entre conceder una nueva cesión a los ultras (después de las polémicas oficinas “antiaborto” y antiokupas, o de incluso la salida del exconcejal de Hacienda Toni Gallego) o tener que explorar pactos a la izquierda: una fórmula en la que Barcala tiene escasa experiencia.