Alicante prepara los centros escolares para una nueva vuelta al cole

Todo preparado para la vuelta al cole. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante, que asegura que ha desarrollado durante los meses de verano una campaña de limpieza y acondicionamiento de los centros escolares como previa al inicio del curso escolar que tendrá lugar el próximo lunes 8 de septiembre. Esta campaña, según ha expuesto el consistorio, se suma a los avances en el plan de renaturalización de los patios ubicados dentro de los centros educativos, así como de otras actuaciones ejecutadas en el exterior de los colegios por parte del departamento de Zonas Verdes.

"Hemos aprovechado los meses de vacaciones de verano para poner a punto los centros escolares con una campaña exhaustiva de limpieza, desinfección y acondicionamiento de las aulas, zonas comunes y superficies exteriores, así como de los pavimentos, ventanas y mobiliario, para que se encuentren en óptimas condiciones al inicio de curso”, ha señalado la concejala de Educación, Mari Carmen de España.

Durante el mes de julio, el servicio de limpieza de centros escolares llevó a cabo tareas como la desinfección de aseos y zonas comunes destinadas al personal docente y auxiliar, la retirada de residuos y enseres, su transporte al vertedero, el mantenimiento de zonas exteriores y la retirada de cortinas y visillos. Esto afectó de manera directa a las salas de profesores y conserjería, entre otras áreas reservadas para el profesorado.

Dos operarios reacondicionan el patio de un centro escolar alicantino / INFORMACIÓN

En los meses de julio y agosto también se realizaron actuaciones especializadas, según apunta el consistorio, como el tratamiento de suelos, la limpieza interior y exterior de cristales y persianas, el mantenimiento de bajantes e imbornales, y la limpieza de puntos de luz. Además, se sustituyeron los dispensadores de jabón y papel, y se efectuó la limpieza general de comedores, bibliotecas, gimnasios y otras zonas comunes. Asimismo, se procedió a la retirada de enseres y a la colocación de nuevas cortinas y visillos.

En las semanas previas al inicio del curso, se intensificó la limpieza y desinfección de servicios e instalaciones sanitarias, pupitres, mesas, pizarras, mobiliario escolar, áreas de juego infantil y pavimentos de seguridad. También se acondicionaron las zonas exteriores como las pistas deportivas, papeleras, bancos, mesas y areneros. Como parte del plan de prevención sanitaria, se han llevado a cabo campañas de desinfección, desinsectación y desratización en todos los centros escolares, incluyendo cocinas y comedores.

Actuaciones en los patios escolares

La contrata de Parques y Jardines ha ejecutado diversas mejoras en los patios escolares y su entorno. Destacan las actuaciones incluidas en el plan de renaturalización, que contempla la plantación de árboles y otras especies vegetales con el objetivo de crear zonas de sombra y espacios más verdes, sostenibles y saludables. Entre las acciones más recientes se encuentra la plantación de arbolado y arbustivas en los CEIP Lo Morant, Enric Valor, Benacantil, San Blas, San Gabriel, Santo Domingo y Eusebio Sempere. Asimismo, se ha podado el arbolado en el CEIP El Palmeral, instalado sistemas de riego en el CEIP Azorín y eliminado nidos de procesionaria en los CEIP La Cañada e Isla de Tabarca.