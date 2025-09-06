Terreta Nostra: la fiesta solidaria en Alicante para construir una escuela en Kenia

La solidaridad y la gastronomía alicantina se darán la mano el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en el hotel Almirante con la celebración de la fiesta solidaria “Terreta Nostra”. El evento, impulsado por la Asociación L’Chekuti junto a referentes del sector de la gastronomía como Askuabarra, apoyada de la Guía Tastar, Random Social Club y el propio hotel Almirante, tiene como objetivo recaudar los fondos necesarios para la construcción de una escuela nocturna en Lororo, una comunidad de la remota región de Samburu, en Kenia.

El proyecto nace para dar respuesta a una problemática local que impide a cientos de niños acceder a la educación. En Samburu, una zona de gran belleza natural, pero con enormes desafíos de desarrollo, muchos niños se ven obligados a trabajar como pastores de ganado desde una edad temprana, lo que les excluye del sistema educativo tradicional diurno. La única ventana de oportunidad para que puedan estudiar es al finalizar su jornada laboral. Sin embargo, la falta de infraestructuras y recursos hace que las escuelas nocturnas sean prácticamente inexistentes.

El cartel anunciador con la información de la velada. / INFORMACIÓN

“Con esta iniciativa, queremos derribar la barrera que obliga a un niño a elegir entre trabajar para ayudar a su familia o estudiar para tener un futuro”, explica Emma Sempere, de la Asociación L’Chekuti, una organización sin ánimo de lucro volcada en mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Samburu a través de proyectos de educación, sanidad y desarrollo sostenible. “Esta escuela no solo les dará un lugar seguro donde aprender a leer y escribir, sino que será un faro de esperanza para ellos y sus familias”, añade.

Una velada solidaria frente al mar

La fiesta “Terreta Nostra” consistirá en un cóctel al aire libre en los jardines del hotel Almirante, donde los asistentes podrán disfrutar de una cuidada propuesta gastronómica y de bebidas, todo ello amenizado con la actuación de Viscopaf.

El donativo para asistir al evento es de 75 euros por persona, y el importe íntegro de la recaudación se destinará a la construcción y dotación de la escuela. Para aquellas personas que no puedan asistir, pero deseen colaborar con la causa, se ha habilitado una "mesa cero" para recibir donaciones.

El evento cuenta con una amplia red de empresas colaboradoras de la provincia, entre las que se encuentran Proa Participaciones, Arroz Dacsa, Baltimore, DVS, Anforae Vinos, Natural Cosmetics Lab, Neumáticos Soledad, Vinícolas, Distribuciones Valero y Área 12, demostrando el compromiso del tejido empresarial alicantino con las causas solidarias.

Las reservas de entradas y las donaciones para la “mesa cero” se pueden realizar a través de Bizum 12504 o transferencia bancaria en la siguiente cuenta: ES62 0081 0180 7100 0255 5359. Un pequeño gesto desde Alicante puede transformar la vida de toda una comunidad a miles de kilómetros.