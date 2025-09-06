El calor y las nubes protagonizan el sábado en Alicante

La provincia de Alicante afronta este sábado 6 de septiembre con intervalos de nubes bajas especialmente y a primera y última hora. Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros mientras que las máximas sin cambios. El viento será de componente este, moderado en el litoral, y localmente en el interior de la mitad sur. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros no pasarán de 31ºC en la provincia.

Por último, mañana las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros y máximas en ascenso, que serán notables en el interior. El viento soplará flojo variable con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá una jornada con cielos cubiertos y temperaturas estables sin superar los 31ºC, pese a que la sensación térmica será algo mayor. Por la noche los termómetros subirán hasta los 23ºC. El domingo el día estará despejado y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 30ºC durante toda la jornada,

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas ascenderán este sábado llegando a los 31ºC. Por la noche la bajada de los termómetros será más notable y se llegará a los 23ºC. Se mantendrán los intervalos nubosos y el domingo podrían llegar las temperaturas a los 34ºC.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también subirán ligeramente llegando a alcanzar los 30ºC a mediodía. En cambio por la noche los valores subirán hasta los 20ºC. El domingo se espera una subida de los termómetros hasta los 34ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día similar al anterior, con valores mínimos de 23ºC y máximas de 29ºC. Aparecerán las nubes en Benidorm y no despejará hasta la noche, aunque se esperan cielos cubiertos durante la semana que viene. La sensación térmica será mayor al mediodía. El domingo mantendrá la tendencia tanto en temperaturas como en nubosidad.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada muy similar a la de ayer con con mínimas que no bajarán de los 23ºC, mientras que la máxima alcanzará los 29ºC. El cielo estará cubierto tanto hoy como mañana y los termómetros se mantendrán estables.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un sábado, sin que las temperaturas aumenten en exceso. Para el domingo se espera un día similar y con máximas otra vez en ascenso que podrían alcanzar los 35ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las temperaturas darán hoy un respiro y no se pasará de los 29ºC al mediodía. El sábado el día comenzará un poco nublado con temperaturas estables. El domingo el día estará más despejado y los termómetros alcanzarán los 34ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 22ºC de mínima y 30ºC de máxima. El día estará con intervalos nubosos y continuará esta tendencia durante la semana que viene. Las temperaturas se mantendrán en valores similares.