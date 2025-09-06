Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un "atasco bovino"

Algunos pensaban que este primer fin de semana de septiembre sería tranquilo para ayudar en la vuelta a la rutina pero para los vecinos de El Moralet y los conductores de la AP-7 no ha sido así.

Si has circulado esta tarde por ese tramo de la autopista de peaje te habrás encontrado un atasco. Pues esa paralización del tráfico ha sido provocado por unas vacas. No sabemos si volvían de unos días de relax pero provocaron numerosas retenciones para sorpresa de todo aquel que pasaba por allí.

Hasta cuatro patrullas de la Policía Local acudieron al lugar para intentar “convencer” a las vacas de abandonar la calzada. La operación no fue sencilla: los agentes contaron con la colaboración improvisada de los propios conductores, que, atrapados en el atasco, se bajaron de sus vehículos para echar una mano en la peculiar faena.

Según un testigo de este curioso suceso, finalmente, entre policías y ciudadanos consiguieron reducir a una de las vacas, mientras la otra seguía disfrutando de su libertad campestre sobre el asfalto. Fue en ese momento cuando intervino la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la situación hasta la llegada del dueño de los animales.