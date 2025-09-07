El alto coste del alquiler lastra la elección de los estudios a los universitarios de la provincia de Alicante

«Año a año va siendo más complicado encontrar piso y el resultado es que, en algunos casos, los estudiantes no eligen una carrera según lo que les gusta, si no según lo que el bolsillo les permite». Esta frase de Alejandra Díez, delegada de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) resume en gran medida el calvario que viven los universitarios de la provincia (y sus familias) para poder hacer frente a los disparatados precios del alquiler. Solo una habitación ya cuesta 400 euros.

«Los propietarios saben que les sacan más rendimiento a alquilar por habitaciones que por un piso completo, sobre todo, en ciudades como Alicante, San Vicente y en Elche, donde hay universidades y, además, extranjeros que vienen a las privadas y que incluso tienen un poder adquisitivo más alto», afirma la delegada de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval) en Alicante, Matilde Irles. «He llegado a alquilar viviendas de 800 euros al mes solo para un estudiante extranjero en Alicante», agrega.

He llegado a alquilar viviendas de 800 euros al mes solo para un estudiante extranjero en Alicante Matilde Irles — Delegada en Alicante de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad

Y esta realidad está teniendo un impacto directo en lo que ahora cuesta alquilar una casa en estas zonas. Los precios se han desbocado hasta llegar a los 1.400 euros por piso, doblándose en apenas tres años, según esta asociación, lo que implica que familias o parejas que residen en lugares como en San Vicente, donde se erige el campus de la Universidad de Alicante (UA), no puedan permitirse afrontar lo que les pide su casero y hayan tenido que marcharse a otra zona.

Muestra de ello es uno de los pisos que esta semana se anunciaban en el portal de la UA por 1.200 euros con cuatro habitaciones, con lo que cada estudiante paga 300 euros. «La subida es muy importante respecto a hace tres años cuando los estudiantes pagaban una media de 230 euros por habitación», apunta Álvaro Roig, vicepresidente de Asuntos Externos del Consejo de Estudiantes de la UA.

Estudiantes del norte de la provincia dejan de alquilar y cada día se desplazan en coche compartido

Una estudiante alojándose en la residencia universitaria de la UMH, esta semana / HECTOR FUENTES

El portavoz estudiantil admite que muchos estudiantes que viven en el norte de la provincia han tenido que dejar de alquilar un alojamiento para ir y venir cada día en coche compartido. «No les queda otra», lamenta. La situación que tienen los estudiantes de la UMH es igual de complicada, en especial, en los campus localizados en las ciudades más turísticas, como son Sant Joan y Altea.

«Nos encontramos con estudiantes que han de abandonar sus pisos el 15 de junio para dar paso a un alquiler vacacional, cuando las convocatorias de exámenes no acaban hasta mediados del mes de Julio. En muchos casos, sale más caro el hotel y transporte de venir a una recuperación, que una segunda matrícula», advierte la representante de los estudiantes de la Miguel Hernández.

Sin embargo, las dos instituciones académicas públicas de la provincia se caracterizan por tener un alto número de alumnos que viene de fuera de la Comunidad Valenciana y estudiantes Erasmus, que se ven abocados a alquilar una habitación o a alojarse en una residencia.

Como ejemplo, en la UA 2.040 estudiantes que se preinscribieron en un grado en julio, un 34 % del total, procede de otra comunidad autónoma, mientras que en la UMH, fueron 1.198, un 38, 5 % de la totalidad.

Alumnos lamentan tener que abandonar los pisos en junio para cederlos a turistas en plenos exámenes

Carteles que anuncian pisos y habitaciones en alquiler para estudiantes / PILAR CORTES

Hasta tasa de basura

Una de esos universitarios que llega de fuera es Lucía Pérez, natural de Jumilla y estudiante de tercer curso de Publicidad y Relaciones Públicas de la UA. Ella asegura «tener mucha suerte» tras haber encontrado un piso compartido entre tres personas por 283 euros mensuales cada una en la zona cercana a la estación del tranvía, conocida por su alta concentración de viviendas destinadas a estudiantes. A pesar de tratarse de un área similar, los precios y calidades de los pisos varían drásticamente: «Tengo amigas que pagan 400 euros por persona por pisos prácticamente igual que el mío. Es un descontrol. No es justo».

Tengo amigas que pagan 400 euros por persona por pisos prácticamente igual que el mío. Es un descontrol Lucía Pérez — Estudiante de la UA

El problema no es solo el precio del alquiler. A eso se suman los gastos mensuales de luz, agua, Internet, y ahora también la recogida de basura, porque en San Vicente, según asegura, los caseros están pasando ya recibos por este servicio a los inquilinos. «La luz llega a veces a 100 euros al mes, y el agua es trimestral, unos 25 euros por persona. Lo de la basura lo están empezando a cobrar aparte, unos 30 euros al año. Todo suma», lamenta Lucía.

También, critica que algunos propietarios están empezando a forzar el desalojo de los pisos al acabar el curso para buscar nuevos inquilinos con los que poder subir el precio. «Hay caseros que no te dejan renovar. Te presionan para que te vayas en junio y así volver a alquilar más caro en septiembre», añade.

Lo que relata Lucía Pérez no es un caso aislado. Cada vez son más los estudiantes que denuncian la falta de regulación en los precios de alquiler en zonas universitarias. Mientras algunos logran encontrar opciones relativamente asequibles, otros se enfrentan a precios abusivos por viviendas con condiciones similares. Una desigualdad que, como alerta Lucía, «no tiene sentido» y que amenaza con convertirse en un obstáculo real para el acceso a la educación superior.

Además de pagar precios elevados, los estudiantes se enfrentan a otras dificultades: « Nos piden requisitos absurdos, nóminas de los últimos tres años o nos preguntan en que trabajan los padres», lamenta Víctor Sánchez, procedente de Sax. A ello se suma que la búsqueda de pisos para el siguiente curso cada vez empieza antes: «cada año es una incertidumbre total y es estresante porque el alquiler es solo para diez meses, ya que después lo destinan a turistas. En marzo ya empezamos a buscar», lamenta.

Cada año es una incertidumbre total y es estresante porque el alquiler es solo para diez meses, después es para turistas Víctor Pérez — Estudiante de la UA

Una habitación doble en la residencia universitaria de la UMH / HECTOR FUENTES

En este contexto, las residencias universitarias se están multiplicando. En San Vicente, donde alquilar una habitación puede costar desde 463 euros al mes por cabeza o un estudio compartido 399 euros, se han abierto dos en el último año.

En Elche la misma empresa que gestiona la residencia de la UMH, tiene otros seis edificios abiertos, que están al 100 % de ocupación, y va a remodelar otro más para esta actividad. Aquí el precio más económico es de 330 euros por una habitación compartida con otra persona. Y el más caro es de 600 euros por una habitación con baño dentro y servicios de limpieza. En todos se incluye el precio de la luz y el agua.