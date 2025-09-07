DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Alicante es la provincia con mayor déficit de vivienda de España

A pesar de que Alicante es una de las provincias con mayor volumen de construcción de viviendas de obra nueva, lo cierto es que las cifras actuales siguen a años luz de las que se daban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y también muy por debajo de la cifra de nuevos hogares que se crean cada año en la demarcación. Un problema que se agudiza si se tiene en cuenta que la mayoría de lo que se construye -dos de cada tres viviendas- acaba en manos de europeos que las adquieren como segunda residencia o bien se destinan al negocio turístico. Leer más aquí