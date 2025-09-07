DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
D. Pamies
Guardamar del Segura
Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
Se acerca el final de la cuenta atrás para más de sesenta casas centenarias de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura, un espacio singular de viviendas de planta baja, literalmente, a la orilla del mar. Para Maruchi Saura y Asunción González, decanas de esta pequeña comunidad de vecinos, la impotencia y la tristeza forman parte de su día a día en este final de verano. Con 84 y 88 años llevan «toda la vida» en Babilonia, el lugar donde primero fueron madres y han sido abuelas después. Lee más aquí.
A. Fajardo
Crisis habitacional
El alto coste del alquiler lastra la elección de los estudios a los universitarios de la provincia de Alicante
«Año a año va siendo más complicado encontrar piso y el resultado es que, en algunos casos, los estudiantes no eligen una carrera según lo que les gusta, si no según lo que el bolsillo les permite». Esta frase de Alejandra Díez, delegada de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) resume en gran medida el calvario que viven los universitarios de la provincia (y sus familias) para poder hacer frente a los disparatados precios del alquiler. Solo una habitación ya cuesta 400 euros. Leer más aquí
Manuel Lillo
Camps inicia su campaña en Alicante: “Soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”
El expresidente de la Generalitat defiende su proyecto ante 400 personas y reitera su reclamación a la cúpula del PP para que se convoque un congreso de la formación en la Comunidad.
Más información aquí.
A. Fajardo
El Teléfono de la Esperanza de Alicante detecta cada vez más jóvenes que recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental
“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, una asociación que ofrece servicio gratuito de escucha activa y orientación a personas en crisis emocional. Leer más aquí
Alejandro J. Fuentes
El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro
A finales de abril de este año el emblemático Peret de la Explanada de Alicante bajó su persiana por última vez. El cierre definitivo de la heladería puso fin a años de enfrentamiento entre su último propietario y el Ayuntamiento por deudas que superaban los 300.000 euros y que afectaban también a los trabajadores. El gobierno local llevaba un año ya tratando de "desahuciar" el negocio y, desde febrero, con voluntad de lanzar la futura concesión, lo que no ha ocurrido todavía. Ante la falta del nuevo contrato, las instalaciones se han convertido en cobijo de personas sin hogar. Leer más aquí
David Navarro
Alicante es la provincia con mayor déficit de vivienda de España
A pesar de que Alicante es una de las provincias con mayor volumen de construcción de viviendas de obra nueva, lo cierto es que las cifras actuales siguen a años luz de las que se daban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y también muy por debajo de la cifra de nuevos hogares que se crean cada año en la demarcación. Un problema que se agudiza si se tiene en cuenta que la mayoría de lo que se construye -dos de cada tres viviendas- acaba en manos de europeos que las adquieren como segunda residencia o bien se destinan al negocio turístico. Leer más aquí
J. A. Martínez
El británico que murió ahogado en Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo
El joven que murió ahogado en Benidorm el pasado fin de semana era un piloto británico con una experiencia de más de 1.300 horas de vuelo. Diversos medios de comunicación británicos publican este miércoles la trágica defunción de Robbie Conington el viernes por la tarde cuando se bañaba con sus amigos en la Playa de Levante de Benidorm. El joven, de 30 años de edad, no regresó a la orilla y varios bañistas vieron flotando en el mar el cuerpo de una persona que no se movía. Finalmente, los servicios de Salvamento Marítimo rescataron su cadáver del mar. Leer más aquí
Manuel Lillo
El Ayuntamiento de Alicante retira las subvenciones a ocho hogueras por no justificar el gasto en los monumentos
Hasta ocho comisiones de hogueras se han visto afectadas por la retirada parcial o total de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alicante para los monumentos de arte efímero. Tal como se ha decidido en la última Junta de Gobierno Local, se han abierto diversos “procedimientos de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida”. Leer más aquí
David Navarro
Así afectarán los recortes de Ryanair al aeropuerto de Alicante
El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha concretado su amenaza de recortes por la subida de un 6,62 % en las tarifas que cobra Aena por la utilización de los aeropuertos españoles. Unos recortes que supondrán la supresión de alrededor de un millón de plazas para el próximo invierno en todo el país, pero que puede beneficiar indirectamente a Alicante, donde la aerolínea incluso tiene planes de expansión. Leer más aquí
D. Pamies
Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
Sobre la misma arena. En la confluencia de la avenida de los Daneses con la playa de La Mata, en Torrevieja, se levantó y terminó en 1995 un edificio de planta baja y una altura sobre 1.759 metros cuadrados con viviendas turísticas y locales comerciales en terrenos que, según la Administración del Estado, tenían la condición de playa. El promotor logró licencia del Ayuntamiento de Torrevieja pese a que la ley de Costas ya estaba vigente y se encontraba en tramitación en esos momentos el deslinde de Costas en ese tramo. Leer más aquí
