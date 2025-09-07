El embrujo del eclipse "Luna de Sangre" se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo

Hoy, mientras cae la noche, se podrá disfrutar de uno de los espectáculos más especiales en el cielo, la "Luna de Sangre". Así se le conoce al eclipse lunar total que regalará una vista inovlidable a quién pueda verlo. El satélite se teñirá de rojo al entrar por completo en la sombra de la Tierra, un proceso que durará alrededor de 80 minutos.

¿A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre"?

Se espera que los alicantinos puedan disfrutar de este fenómeno astronómico a partir de las 20:00 horas, momento algído del eclipse lunar total que comenzará cuando el satélite se asome por el horizonte.

Estos son los horarios clave para verlo en Alicante:

20:20 horas – La Luna comienza a ser visible, ya en fase de totalidad.

– La Luna comienza a ser visible, ya en fase de totalidad. 20:24 horas – Punto máximo del eclipse.

– Punto máximo del eclipse. 20:52 horas – Finaliza la totalidad, aunque continuará el parcial.

– Finaliza la totalidad, aunque continuará el parcial. 21:55 horas – Termina el eclipse parcial.

– Termina el eclipse parcial. 22:55 horas – Fin del eclipse penumbral.

Los mejores lugares en Alicante para ver la "Luna de Sangre"

El principal reto de este eclipse es que la Luna saldrá ya en fase total y muy baja en el horizonte. Por eso, los expertos recomiendan buscar puntos elevados o con vistas despejadas hacia el mar Mediterráneo. Algunos de los enclaves más adecuados en la ciudad y alrededores son:

Castillo de Santa Bárbara : situado a 166 metros sobre el nivel del mar, ofrece una panorámica privilegiada hacia el este.

: situado a 166 metros sobre el nivel del mar, ofrece una panorámica privilegiada hacia el este. Monte Benacantil : sus laderas permiten observar la salida lunar sin obstáculos urbanos.

: sus laderas permiten observar la salida lunar sin obstáculos urbanos. Playa del Postiguet : perfecta para contemplar la Luna reflejada sobre el mar, siempre que se busque un espacio libre de edificios.

: perfecta para contemplar la Luna reflejada sobre el mar, siempre que se busque un espacio libre de edificios. Serra Grossa : una de las zonas favoritas de senderistas y aficionados a la astronomía por sus vistas abiertas.

: una de las zonas favoritas de senderistas y aficionados a la astronomía por sus vistas abiertas. Cabo de la Huerta : los acantilados y calas orientadas al este garantizan un escenario natural inmejorable.

: los acantilados y calas orientadas al este garantizan un escenario natural inmejorable. Monte Tossal o Castillo de San Fernando: en el centro de la ciudad, también permiten observar el horizonte con menos interferencias.

Para quienes prefieran desplazarse fuera del núcleo urbano, miradores como el Maigmó, la Sierra de Aitana o la Playa de San Juan ofrecen un entorno aún más despejado y oscuro.

Un fenómeno seguro y espectacular

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno se puede disfrutar sin protección ocular, a simple vista, con prismáticos o telescopios. El tono rojizo de la Luna se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y la proyecta sobre el satélite.

La de esta noche será la última “Luna de Sangre” visible en Alicante hasta 2029, lo que convierte a la cita en una oportunidad irrepetible para curiosos y amantes de la astronomía.