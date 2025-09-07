Una guerra de agua "inunda" el Raval Roig de Alicante
La calle Virgen del Socorro se convierte en un campo de batalla con la tradicional "poalà", la actividad más divertida de unas fiestas que se remontan al año 1839 y que ahora se realizan con agua no potable
Hay que remontarse mucho en el tiempo para comprender las tradiciones que marcan el presente. En concreto, los vecinos del barrio alicantino del Raval Roig deben retrotraerse al año 1839 para encontrar el comienzo de las que ahora son las fiestas más antiguas de Alicante. Para celebrarlo, la calle Virgen del Socorro se convirtió este domingo, a partir de las 12 horas, en una guerra campal donde el agua era utilizada como arma. Decenas de personas cargadas con cubos de plástico se dieron cita para disfrutar de uno de los actos más destacados y divertidos de estas fiestas en honor a la Virgen del Socorro y a la Virgen del Lluch.
Solo hay una norma no escrita: si atraviesas los límites de la calle a partir de la hora de inicio, eres parte de la "poalà", quieras o no, y acabarás calado de agua por transitar por el sitio equivocado. Una premisa sencilla que hace las delicias de las familias del barrio, que cuenta con una tradición marinera que persiste actualmente. Jóvenes (y no tan jóvenes) aprovecharon el momento para rendir cuentas de años anteriores donde nadie podía salir ileso.
La guerra se realizaba, no obstante, con agua no potable para evitar el gasto de este recurso, que está en creciente déficit y comienza a escasear en muchas partes del mundo. Por ello, se dispusieron camiones cisterna desde los que se podía recargar munición sin miedo a perjudicar al planeta. La jornada del domingo también cuenta con la realización de juegos populares y la celebración de un desenfadado desfile de disfraces de adultos. Todo finalizará este lunes, el día solemne de las fiestas, dedicado a la Virgen del Socorro, patrona del barrio. Comenzará con la ofrenda floral, continuará con la misa y culminará con la procesión que recorrerá las calles del barrio.
