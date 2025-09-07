Construir plantas en el parking de La Lonja, la demanda de los placeros del Mercado Central de Alicante

Los atascos son el pan de cada día en la calle Capitán Segarra. Especialmente los sábados, cuando el Mercado Central de Alicante recibe más visitantes, muchos procedentes de diversos puntos de la provincia. Los coches se concentran en esta estrecha calzada y a las largas colas, con esperas para aparcar que pueden alcanzar los 15 minutos, se incorporan los sonidos de los cláxones.

La situación no es nueva. Se repite desde hace años. La concentración de coches para acceder al parking de La Lonja y las aglomeraciones en la zona de carga y descarga frente al mercado entorpecen el tránsito fluido. Por ello Ayuntamiento de Alicante afirmó, en marzo de 2024, que las concejalías de Urbanismo, Movilidad Urbana y Comercio estaban “ultimando el proyecto de acondicionamiento de la zona del Mercado Central”. Lo dijo el responsable de Movilidad, Carlos de Juan (PP), en sesión plenaria.

Aglomeración de coches en el acceso al parking de La Lonja, en la calle Capitán Segarra de Alicante. / Manuel Lillo

Un año más tarde, este mes de junio, el concejal de Vox Juan Utrera rescató aquellas palabras, también en el pleno municipal, para señalar los retrasos de este proyecto. De Juan se refirió entonces al "nuevo aparcamiento de La Lonja", que según afirmó “transformará la carga y descarga del Mercado Central, liberando la presión que sufre el vial de Capitán Segarra”, una calle que dijo que "se arreglaría". Esta calzada, además, cuenta con aceras desgastadas, estrechas y que dificultan el paso de los clientes del mercado, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida.

El concejal de Movilidad excusó la ausencia de los trabajos anunciados argumentando que “el planteamiento es ambicioso”, y afirmó que se llevaría a cabo de la manera “más breve posible”.

La "ratonera" de la calle Capitán Segarra en Alicante / Áxel Álvarez

A la espera del proyecto

Retomado el curso político tras el verano, desde el Ayuntamiento afirman no tener fechas concretas sobre este proyecto ni tampoco aportan más información de la que ya se desveló en su momento. Se habló, entonces, de la creación de una plataforma única en Capitán Segarra. Diana Castaño, técnica de la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales de Alicante, detalla que la petición de su entidad es habilitar la calle a los peatones y “que los vehículos puedan estacionar para carga y descarga durante un horario concreto”.

No es menos prioritaria, para esta asociación, la reforma del parking de La Lonja, también mencionada (aunque sin concretar) en los plenos del Ayuntamiento. Según informa su presidente, Paco Alemañ, “existe el compromiso” por parte del consistorio de rehabilitar la calle Capitán Segarra, que “tiene que ir de la mano con la remodelación del parking” y que pretenden que sirva para facilitar el estacionamiento los camiones y dar cabida a más vehículos.

Acera en mal estado en la calle Capitán Segarra de Alicante. / Héctor Fuentes

La propuesta de los placeros es construir plantas en este parking, que dispone de 183 plazas (en el mercado existen casi 300 puestos de venta), para multiplicar su capacidad. La zona de aparcamiento está concesionada hasta el 30 de septiembre de 2026 y los vendedores exigen convertir este lugar en un centro de logística. “Alguna de las plantas del futuro parking deberían servir para aparcar camiones y acercar la mercancía”, indica Diana Castaño, que matiza que “el Ayuntamiento aún no nos ha dicho que sí” a esta petición concreta, aunque se ha comprometido verbalmente con la reforma del aparcamiento de La Lonja.

La técnica recuerda que “el Mercado Central es una de las atracciones turísticas de Alicante, hay que conseguir que a la gente le apetezca venir y que su entorno esté acorde con el edificio, que es precioso y sin embargo tiene una acera cochambrosa”. Respecto a las facilidades del parking, Castaño cree que “las dos horas gratis que tienen los clientes por compras de 25 euros deben continuar”, y entiende que el estacionamiento “no debe ser exclusivo para el Mercado, porque en los alrededores hay zonas comerciales, como la calle Poeta Quintana”.

Desde la empresa concesionaria no han respondido si tienen información de posibles futuras obras en el parking de La Lonja, y trabajadores presentes en la superficie afirman desconocer cualquier posible renovación. Desde el Ayuntamiento, por su parte, aseguran que "se está realizando el proyecto", pero no avanzan detalles.

Los placeros urgen la ampliación

Los vendedores del Mercado Central insisten en la necesidad de contar con más estacionamientos. Vicente Moltó, que regenta una carnicería, explica que mantuvo su plaza de garaje en el centro de Alicante tras vender su casa. “Siempre hay problemas para aparcar y nos multan si tenemos los vehículos más de media hora en zona de carga y descarga”.

Sonia Arnau, que cuenta con un puesto de alimentos congelados, critica que el Ayuntamiento de Alicante “habla de accesibilidad y está todo manga por hombro”, dice en referencia a la calle Capítan Segarra y, en cuanto al parking, confirma la necesidad de más plazas, recordando además que “gran parte de nuestros clientes vienen de otros pueblos y el transporte público no siempre existe, y además es incómodo para transportar compra”.

Por su parte Verónica Moltó, dueña de una carnicería, critica que “a veces estamos obligados a aparcar en zona azul para trabajar”, y es por eso que “muchos placeros han tenido que comprar plaza propia de garaje”. Patricia López, que regenta una frutería, critica que “no tenemos aparcamiento, tenemos que estar pendientes de la hora y tenemos muchas dificultades, porque las multas van que vuelan”, dice tras lamentar que “en esta ciudad siempre se habla de proyectos y luego no hay nada”.

Según la frutera, ante las dificultades que describe, “tenemos que agradecer a la gente que sea tan fiel y que venga a comprar”, y lamenta que “se empezó a hablar del proyecto hace ya años y seguimos igual”. Además, señala otras deficiencias internas como las tapas de alcantarillado dentro del mercado, que “están sin sellar”. En el mismo sentido se expresa Jonathan Limiñana, pescadero, que señala la “ruptura continua de las escaleras mecánicas” y “que hayan quitado los bancos, que prestaban un buen servicio”, a la vez que constata “los enormes problemas para aparcar los fines de semana”.

Otra placera, la frutera Ana Gironés, concluye que “a la gente le gusta mucho venir a comprar aquí, por eso mantenemos los clientes, pero se les tiene que facilitar el acceso o algún día se cansarán de venir”. Desde el Ayuntamiento aseguran que "no sólo se va a cumplir con el compromiso adquirido con los comerciantes sino que se van a incluir mejoras con respecto a lo solicitado", pero no aportan más matices. Mientras tanto, el proyecto solicitado sigue a la espera.