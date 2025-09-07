Las obras del Plan Vive eliminarán el parque de perros del PAU 1 en Alicante

De nada ha servido a los vecinos del PAU 1 la recogida de más de 500 firmas para impedir la desaparición del actual parque canino del barrio. Después de que este diario avanzase que el Ayuntamiento había ofrecido al Consell el solar donde se encuentra la zona de mascotas para las obras del Plan Vive, los residentes del entorno registraron en el Consistorio una solicitud para frenar la cesión. Finalmente, la Generalitat ha aceptado la parcela y planea construir en ella un bloque de viviendas de protección pública, lo que supondrá el fin de la instalación.

Una decisión que ha puesto en pie de guerra a los vecinos. «Considero que es necesario tener un recinto en el que poder pasear a tus mascotas porque no en todos los espacios puedes soltar al perro y tenerlo con total seguridad», apuntaba una usuaria del parque, que añadía: «Creo que llevamos aquí bastante tiempo, estamos muy cómodos y somos muchos los vecinos que lo utilizamos». Además, recordaba que «se ha puesto en marcha una recogida de firmas para frenarlo» y advertía: «Seguiremos intentando que no nos lo quiten».

En la misma línea, otra usuaria del recinto incidía en que «esto se necesita» porque los animales «requieren de un poco de libertad y en otros sitios no se les puede soltar porque no se les debe soltar, tienen que ir siempre atados». Esta vecina recalcaba la importancia del recinto porque «en otros parques se ven perros grandes sueltos y eso es un peligro», convirtiendo el espacio canino del PAU 1 en «una gran necesidad para mucha gente».

Al margen de las protestas por su eliminación, esta residente reclamaba mejor mantenimiento: «El Ayuntamiento lo tiene como un basurero, no se limpia nunca». Ahora, los vecinos reivindican que, si no es posible salvar las instalaciones actuales, se habilite un espacio similar en el entorno del futuro Parque Central, a escasos metros de la citada parcela.

Vivienda pública

A principios del pasado 2024, el gobierno local ofreció solares municipales de hasta siete barrios diferentes. En concreto, dos de los espacios se ubicaban en el PAU 1, en las calles Enfermera Angelina Ceballos y Médico Ricardo Ferré; otro junto al colegio Jesuitas, en La Goteta; además de en la calle Tubería de San Agustín y también en Gran Vía Sur. Fuera de los terrenos «agraciados» por el momento han quedado los solares situados en la calle Ercilla, de Garbinet; junto a la plaza de San Blas; y en el barrio de Los Ángeles.

Finalmente, la Generalitat aceptó cinco de las ocho parcelas propuestas por el Ayuntamiento de Alicante para la construcción de viviendas sociales y espera levantar en ellas hasta 220 pisos públicos. El convenio aprobado entre ambas administraciones contempla la cesión de los solares situados entre la avenida Jaume I y la calle Tubería; Padre Arrupe, 24; Banda los Claveles; Médico Ricardo Ferré, 1; y Enfermera Angelina Ceballos, 10, en los que, de acuerdo con la ley autonómica, se reservará el 40 % de los inmuebles protegidos a jóvenes menores de 35 años.

En cuanto a las dimensiones, los terrenos van desde los 1.117 metros cuadrados en La Goteta, a los 3.956 de uno de los espacios del PAU 1. Pudiendo albergar promociones de entre 10 y 79 viviendas. Una estimación realizada para pisos de en torno a 100 metros cuadrados, por lo que podría variar una vez se inicien las promociones. En aquel momento, el ejecutivo local y el Consell estimaban la construcción de unos 265 pisos públicos. Una cifra que, por ahora, se verá reducida a 220.