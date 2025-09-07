El Palmeral de Alicante: recién reformado, con deficiencias y sin embarcadero

En abril de este año, el Ayuntamiento de Alicante reabrió definitivamente el parque de El Palmeral, después de acometer una renovación integral de la zona. El proyecto, que contó con una financiación de 1,3 millones de euros, se desarrolló en dos fases y conllevó la incorporación de nuevas zonas de juegos infantiles y de calistenia, área de pícnic, la instalación de los suelos técnicos de las nuevas dotaciones y mejoras en los lagos, en el vallado perimetral, en los accesos, los caminos y el mobiliario.

Sin embargo, pese a la reciente inversión en la zona, los vecinos lamentan que el parque ya presenta múltiples deficiencias pocos meses después de su reapertura. Principalmente, apuntan hacia problemas en la zona del lago, donde el agua se encuentra estancada generando malos olores y el embarcadero sigue clausurado.

Para Lorenzo Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Sur de Alicante, «el embarcadero es un tema que está sin resolver, el mantenimiento del estanque es deficiente y las barcas no se han repuesto». La pasada semana, algunos usuarios del parque consultados por INFORMACIÓN lamentaban también que en la zona se estaban generando malos olores por la situación de las aguas, junto con una proliferación de mosquitos en el entorno.

El portavoz del colectivo añade que, además, «la reforma de los aseos fue ‘low cost’ y muchos están ya vandalizados». Una situación que preocupa especialmente, ya que El Palmeral «se ha convertido en un centro de recepción de cruceristas, que ven el estado pésimo de esos aseos y las zonas que falta rehabilitar». Este auge de popularidad, comenta Pérez, ha traído consigo que la línea 1 del autobús, la única que conecta con el barrio, «muchos días se encuentra colapsada y deja sin servicio a los vecinos, por lo que habría que reforzarla».

Ampliación

El presidente de la federación de asociaciones recuerda también que «hace años se anunció un convenio con la EUIPO para una ampliación del parque que iba a impulsar en la línea de aumentar las zonas verdes, incrementando considerablemente la superficie». Pese a ello, Pérez sostiene que el proyecto «quedó en nada» porque «se plantaron algunos árboles en una zona donde había escombros y muchos ejemplares han muerto por falta de mantenimiento».

Al respecto, añade que aquello fue «una gran decepción» y manifiesta que «a los vecinos les gustaría que se retomara ese proyecto», no solo en los términos en los que se planteó inicialmente, sino con una visión de futuro. «Este parque se tiene que trabajar en su conexión con el centro de la ciudad, para lo que sería de gran ayuda la eliminación del tren de la costa que permitiera integrar el parque en la red verde de alicante y conectar con el Parque del Mar», añade Pérez.