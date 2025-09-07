Radiografía del nuevo kiosco

Mientras una mujer paga en monedas su periódico, que cuidadosa y metódicamente coloca doblado bajo la axila, un niño desespera por abrir los sobres de la liga y que en alguno de ellos le salga el jugador que complete su colección. Junto a ellos, un señor, brazos en jarra, lee de tapadillo los titulares de una revista. «Del kiosco siempre se va uno feliz», explica un cliente a pie de calle sobre la capacidad de atracción que siempre tuvieron unos establecimientos que forman parte de la arquitectura urbana de las ciudades españolas y que llevan más de una década en continuas maniobras de supervivencia.

Donde antes hubo palotes, chimos, soldados de Comansi y se vendían cigarrillos sueltos; ahora se despachan bebidas frías, souvenirs y se recogen paquetes. Desde hace años los kioscos de prensa y revistas se han visto obligados a mutar su oferta para sobrevivir, aunque muchos de ellos se quedaron en el intento. La Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) estimó en 2021 que en la última década habían desaparecido más de un 40 % de estos establecimientos en toda España. En Alicante apenas existe en la actualidad un kiosco por barrio y la reconversión de los que quedan es evidente. «Somos unos dinosaurios, pero no queremos extinguirnos», afirma Vicente Ivorra, propietario del kiosco Plaza San Antonio, junto al colegio de los Franciscanos.

El kiosco de prensa junto al colegio Franciscanos. / Rafa Arjones

La pérdida de lectores de prensa escrita ha llevado a los kiosqueros a la búsqueda de una nueva fórmula que palie la caída de ventas. Una de las más exitosas es la de convertirse en punto de recogida de paquetería. «Funciona mucho porque la gente nunca está en casa y así se garantiza que cuando acabe de trabajar lo tiene», explica Cristina Irles, propietaria del kiosco Lina y Cristina, en Benalúa. También le ha funcionado esa solución al Henar, del barrio de San Blas, o al kiosco Donde Marcos, enCarolinas:«Nos va bien y casi con ello recuperamos lo que perdemos con la bajada de venta del papel». La recepción de mensajería, sin embargo, no es solución para todos estos establecimientos porque los que despachan a pie de calle no tienen espacio. «Si meto paquetes aquí, yo me tengo que salir», explica un kiosquero de la zona norte.

Es precisamente ésta, la de la fisonomía del kiosco, una diferencia destacable en el funcionamiento del mismo. Cristina Irles, de Benalúa, regenta desde 2012 un negocio que abrieron sus abuelos en los años ochenta. Las dimensiones del local permitieron en su día convertirse también en punto de venta de lotería. «Es lo que más vendemos», confirma de manera rotunda. También hace fotocopias y tiene bebidas frías y algo de comida. «En estos 13 años que llevo la venta de prensa ha bajado a la mitad, subsiste en parte por las suscripciones de bares y de los juzgados», explica. «Yo reparto a 60 o 70 bares», coincide Marcos Ruiz, de Donde Marcos, que incide en que parte de su éxito es abrir «muy pronto» todos los días.

Unos clientes compran en el kiosco Lina y Cristina de Benalúa. / Rafa Arjones

Sin necesidad de recoger paquetes, el kiosco de la Rambla, junto a la calle Mayor, es una eclosión de objetos y colorido. Su anterior dueño estuvo más de 50 exitosos años al pie del negocio hasta que en 2022 decidió jubilarse. Desde entonces el kiosco ha mutado en un comercio repleto de souvenirs, productos de playa e infinidad de baratijas. «La verdad es que nos favorece estar en una zona turística como ésta, hemos incluido todo tipo de productos porque se venden», confiesa Keiber Márquez, uno de los trabajadores, casi oculto tras el mostrador, entre bañadores, camisas de flores, banderas, peluches y chucherías. El kiosco está abierto durante 15 horas, explica Márquez, y tiene una extensísima oferta de prensa y revistas extranjeras, en inglés, francés o alemán. «Sabemos cuál es la procedencia de mucha de nuestra clientela», concluye. Otra reconversión exitosa es la del kiosco de la avenida de Santander, en la Playa de San Juan, que desde hace un tiempo cuenta con una pequeña terraza donde sirve sus bebidas frías.

Supervivientes

En este cambio de paso de hábitos lectores, las revistas del corazón se mantienen tan fuertes como en las décadas pasadas. «Se venden de maravilla, ten en cuenta que en la tele no sale todo y aquí lo amplían», explica Cristina Irles. «También las de historia y las que llevan algún regalito funcionan bastante bien», cuenta Vicente Ivorra. «Las de costura, sin embargo, cada vez cuesta más colocarlas», confiesa Marcos Ruiz. Otro de los productos estrella son los cromos de fútbol. «Niños y no tan niños, el coleccionismo siempre tiene su público», coinciden los kiosqueros, en plena época de estampas con el inicio de la temporada deportiva.

El kiosco de la Rambla, repleto de productos. / Rafa Arjones

Recarga de bonobús, de tarjeta de móvil prepago, chicles, autodefinidos y sudokus, pero también pilas, mecheros, recogida de paquetes, algo de papelería, patatas fritas, refrescos e incluso gafas de sol. Todo cabe en el kiosco de esta nueva década. «Si ya es difícil que sobreviva el pequeño comercio, imáginate un kiosco, somos unos dinosaurios», bromea Vicente Ivorra, que cogió el negocio junto a los Franciscanos en 2001 y asegura que ahora ya sólo queda él en la zona. Grandes almacenes como El Corte Inglés decidieron renunciar a su espacio de prensa y revistas y ahora apenas queda una mínima expresión en el interior del supermercado.

Pese a que muchas de las noticias están a golpe de click y aun sabiendo los resultados deportivos de la noche anterior, la mística del papel y del kiosco permanece intacta. También la memoria colectiva de quien se aficionó a la lectura con un tebeo, rio con la sátira de muchas publicaciones, vio furtivamente su primer cuerpo desnudo en una revista o se ilusionó con una colección de fascículos que nunca terminó.