Alicante se prepara para la lluvia con un domingo nublado

La provincia de Alicante afronta este domingo 7 de septiembre con intervalos de nubes durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros mientras que las máximas sin cambios. El viento será de componente sudeste y suroeste. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros no pasarán de 31ºC en la provincia.

Por último, mañana las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros y máximas similares, que serán notables en el interior. Además, se esperan precipitaciones a partir del lunes y se podrían extender hasta el miércoles en el territorio alicantino.

Alerta naranja en el litoral norte y alerta amarilla en el interior

Para mañana, se establecerá la alerta naranja en el litoral norte de la provincia según la AEMET por precipitaciones y tormentas desde las 12:00 horas y se espera que acabe el martes. La Agencia indica que la precipitación acumulada en una hora podrá ser de 40mm o en 12 horas de 60mm según la zona. También se advierte de tormentas que "podrán venir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Por otro lado, el interior estará en aviso amarillo con caratcerísticas similares.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá una jornada con cielos cubiertos y temperaturas estables sin superar los 31ºC, pese a que la sensación térmica será algo mayor. Por la noche los termómetros subirán hasta los 25ºC. El lunes será similar, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 30ºC y habrá probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada de mañana.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas ascenderán este domingo llegando a los 33ºC. Por la noche los termómetros llegarán a los 24ºC. Se mantendrán los intervalos nubosos para la semana que viene y a partir del lunes habrá probabilidad de precipitaciones de hasta un 90%.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también subirán ligeramente llegando a alcanzar los 33ºC a mediodía. En cambio por la noche los valores subirán hasta los 25ºC. Por la tarde habrá que estar atentos al cielo ya que se esperan precipitaciones con una probabilidad de un 45% que servirá de antesala para la lluvia del lunes.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día similar al anterior, con valores mínimos de 23ºC y máximas de 29ºC. Aparecerán las nubes en Benidorm y no despejará ya que, se esperan cielos cubiertos durante la semana que viene. La sensación térmica será mayor al mediodía. El lunes mantendrá la tendencia tanto en temperaturas como en nubosidad se le sumará la probabilidad de precipitaciones de hasta un 80%.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada muy similar a la de ayer con con mínimas que no bajarán de los 23ºC, mientras que la máxima alcanzará los 30ºC. El cielo estará cubierto tanto hoy como mañana y los termómetros se mantendrán estables. A este pronóstico se le suma la probabilidad de precipitaciones al caer la tarde del lunes de hasta un 85%.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un domingo, sin que las temperaturas aumenten en exceso con máximas que podrían alcanzar los 34ºC. Para mañana se esperan precipitaciones a partir del mediodía.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las máximas serán de 34ºC y las mínimas de 19ºC. Para mañana se espera que los termómetros bajen hasta los 31ºC aunque la temperatura más baja no descenderá de los 21ºC. Además, el municipio alcoyano estará en alerta amarilla por precipitaciones desde el lunes aunque esta tarde de domingo se podrán presenciar a partir del mediodía.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 21ºC de mínima y 32ºC de máxima. El día estará con intervalos nubosos y continuará esta tendencia durante la semana que viene. Las temperaturas se mantendrán en valores similares. Por otro lado, la localidad estará en aviso naranja por precipitaciones tanto el lunes como el martes.