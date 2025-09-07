La felicidad son instantes. La igualdad, la fraternidad y la cooperación son conceptos responsables y generosos. Este hombre cambió sus estudios como veterinario para ser educador social para atender a personas frágiles en cualquier estadio de sus vidas. Trabaja en el Centro San Rafael, situado en la pedanía alicantina de Santa Faz, en un laberinto amable en un entorno en el que habitan internos y mediopensionistas con discapacidad intelectual. También suele estar a los pies de camas de moribundos sin acompañantes, en soledad, en hospitales o en sus domicilios. Un hombre solidario. Y bien sabe lo que hace. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, sobre todo a los más débiles. Está en vela por la dignidad. De tal palo, tal astilla, tal vez por las costumbres, la sensibilidad, el talento y la dignidad de sus padres.

Kike Romá Romero (Alicante, 1972) es el menor de tres hermanos: Miguel es profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante; Belén es psicóloga y reside con su familia, lejos, en Perú. Kike siempre estudió en el colegio Inmaculada Jesuitas. Sus padres, Miguel y Marinadi, educaron a sus hijos en un ambiente solidario, serio, con algunas décimas del mejor catolicismo. El patriarca del clan fue un gran hombre, posiblemente uno de los alicantinos más sencillos y tiernos de La Terreta, que nacido en 1940, desarrolló su trayectoria profesional en la Caja del Sureste, algo después en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la que fue nombrado director general en 1986. Un gran tipo. Tras una fusión negociada, aunque repleta de confusiones, contubernios y muchos líos, cesó: dejó mudos a interesados bancarios, a obstinados políticos, de todos los colores, incluso a sus parroquianos. Encontró un espacio solidario junto a su familia.

El hombre tuvo la valentía necesaria para dejar el noble despacho de la calle San Fernando y organizar una mudanza desde un pisito del número 40 de la calle Las Navas hacia una casa con patio en el Barrio Obrero, que, algo después, fue refugio y hospedería de cientos inmigrantes más cargados de hambre y sed que de ilusiones, con papeles o sin ellos. Abrió las puertas y las ventanas de par en par a personas sin destino. Seguro que él y su familia recibieron bastante más cariño de sus visitantes pasajeros del que dieron durante más de cuatro décadas. Miguel Romá falleció pocos días antes de las navidades de 2023.

Kike estudió lo que le vino en gana. En 1995 obtuvo la licenciatura como veterinario por la Universidad de Murcia, en la que también se doctoró, dos años después, en Histoquímica, materia esencial en histología y patología para el diagnóstico de enfermedades en seres vivos. Pero se dedicó a ver, oír -más a escuchar- y atender a personas frágiles. Guardó en un cajón los títulos, el fonendoscopio, la bata verde y algunos tratados sobre enfermedades. Empezó de nuevo. Se formó como educador social, también para acompañar y prestar cuidados paliativos a personas en sus últimos suspiros, entre la vida y la muerte. También aprendió a gestionar y dinamizar planes sociales relacionados con la inclusión y la responsabilidad de la gente. Es gestor y dinamizador de proyectos sociales con amplia visión tanto del mundo de la empresa como de las organizaciones sociales. Un apasionado de crear nuevos proyectos relacionados con el bienestar de las personas, la inclusión, el acompañamiento y la responsabilidad: por la dignidad. Kike también es miembro y portavoz de la Plataforma Contra la Pobreza y aliado de muchas causas en defensa de los más desfavorecidos y huérfanos de una sociedad con falta de equilibrio social.

Kike Romá dice que realizar acompañamientos al final de la vida es una experiencia que enseña a vivir mejor. «Acompaño principalmente a personas que no tienen familia o no tienen quien los acompañe. Oriento a familiares que no saben bien cómo enfrentarse a situaciones del final de la vida, bien en hospitales o en sus domicilios. Ello supone aportar algunas claves que permitan cerrar ciclos con dignidad y humanidad. En la medida de nuestras posibilidades, evitar que las personas mueran en soledad no deseada». Cree que se trata de una experiencia transformadora.

Hace unos cuantos años conoció a una cuadrilla de locos y de locas en el Centro San Rafael, de la Fundación Estima, que dirige Ana Carratalá, una excelente profesional: «Nunca dejaré de agradecer todo lo que aprendo a diario de estas personas; con el tiempo entendí que eso de la discapacidad es muy relativo». Kike cuenta emocionado que trabajar en San Rafael «me enseñó la importancia de velar por la dignidad de cualquier persona, tenga la situación que tenga. Las personas con discapacidad intelectual me enseñaron a vivir más despacio, a agradecer cada día y a reivindicar los apoyos necesarios para que todas las personas puedan tener un proyecto de vida plena sea cual sea su situación de dependencia». Asegura, como educador social, que lugares como el Centro San Rafael hace mejor persona a quién se acerca.

Kike tiene dos hijas que han superado la adolescencia: Candela, de 25 años, socióloga de formación, y Marina, de 22, que en breve será profesora de educación infantil. También tiene un hijo llamado Mohamed, que años atrás llegó desde el continente africano siendo un niño.

La abuela, Marinadi, a sus ochenta años, sigue en su acogedora casa del Barrio Obrero abierta a cualquier persona que llame a la puerta por un plato de arroz o para intercambiar palabras. Kike y sus hermanos han crecido en aires solidarios, extremadamente humanos, sencillos. Su hogar siempre ha velado por la dignidad de las personas. Y las puertas del hogar familiar siguen abiertas de par en par para vecinos o forasteros.

«Cuando abres las puertas y ventanas de tu casa, siempre recibes mucho más de lo que das», asegura. Es el retrato del hijo menor de una familia ejemplar, decente. Kike Romá Romero sigue ilusionado con la función que ha decidido desempeñar en su vida: el respeto a los demás.