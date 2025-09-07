¡Atención padres! El Banco de España tiene algo que decir sobre la vuelta al cole en Alicante

La vuelta al cole ya está aquí. El lunes 8 de septiembre los niños y adolescentes de Alicante vuelven a las aulas. Los padres llevan varias semanas planificando esta vuelta al cole ya que el desembolso económico para muchas familias es bastante importante.

Después de las vacaciones y de los gastos que conlleva nos encontramos con que hay que comprar material escolar, uniformes, ropa de deporte, libros, etc. y puede que esto nos llegue a desbordar.

Es por ello que el Banco de España ha ofrecido una serie de consejos para que este momento sea algo más llevadero.

Planificar. La clave es no dejarlo todo para septiembre. Intenta aprovechar las rebajas de verano para comprar todo lo que necesites como ropa de deporte, zapatillas o la mochila. Infórmar. Debes conocer las ayudas y becas existentes en la Comunidad Valenciana, en tu ayuntamiento y en el propio colegio ya que te pueden ayudar con el material, el transporte escolar, el comedor… Reaprovechar. Revisa el material del curso anterior y aprovecha lo que puedas. Lo mismo si tus hijos llevan uniforme, busca las mejores ofertas y vuelve a utilizar lo que esté en óptimas condiciones. Comparar. Revisa el precio de los libros de texto en varios comercios e infórmate sobre si hay algún tipo de pago en varios plazos.

Cómo financiar la vuelta al cole

Si necesitas financiación para afrontar todos los gastos que suponen la vuelta al colegio, el Banco de España informa de que “puedes contratar un préstamo personal o financiar la compra con la tarjeta de crédito”. En este sentido, la entidad recuerda que para el mismo importe el coste suele ser distinto en estas dos formas de financiación por lo que “es importante que fijes en la TAE o Tasa Anual Equivalente, que refleja el precio que te van a cobrar por prestar dinero y recoge además los gastos y comisiones”. Al respecto indica que es posible que para este tipo de gastos te ofrezcan una financiación del TAE del 0 % por lo que “no hay duda, el coste total es cero”, puntualiza el Banco.

Antes de optar por esta financiación, el Banco de España recomienda calcular cuánto se puede pagar al mes, ya que si la cuota es pequeña el plazo para pagar se alargará en el tiempo mientras que si eliges una mayor dentro de tus posibilidades cancelarás antes la deuda.