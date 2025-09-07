El pronóstico de Aemet para la vuelta al cole en Alicante: temperaturas de más de 30ºC y probabilidad de lluvia

El próximo lunes 8 de septiembre comenzarán las clases del curso 2025-2026 en la ciudad de Alicante. Muchos padres esperan esa fecha como agua de mayo ya que los más de dos meses de vacaciones de los más pequeños se pueden hacer muy largos.

Preparar los libros, el material escolar, los uniformes o la ropa empieza a ser una de las preocupaciones de cara a este fin de semana. Es por ello que conocer la previsión del tiempo también nos puede ayudar para saber qué ropa debemos preparar para el lunes.

Para este día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que el cielo estará despejado pero con intervalos nubosos y las temperaturas mínimas serán de 24ºC mientras que las máximas llegarán a los 29ºC en torno al mediodía.

Para completar la previsión hemos querido consultar también la web de eltiempo.es que da un pronóstico más detallado para el día 8 de septiembre. Así, indica que la jornada vendrá marcada por la presencia de tormentas, con cielos cambiantes entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 30ºC de máxima, confirmando que el calor todavía seguirá presente pese a la inestabilidad atmosférica.

EEs por ello que se recomienda a los pequeños de la casa ir equipados al colegio con ropa corta y ligera, para llevar mejor las horas con más calor, usar protector solar y llevar agua suficiente para mantenerse hidratado durante toda la mañana. Además, dado el riesgo de tormentas, conviene añadir una prenda ligera de lluvia o un impermeable en la mochila. Hay que recordar que este mes de septiembre no hay clase en horario de tarde.

El pronóstico para el martes en Alicante

Aunque todavía faltan varios días para poder tener una previsión mucho más acertada, lo cierto es que los dos modelos pronostican que el martes lloverá. Aemet indica que la probabilidad de precipitaciones es elevada y que las temperaturas bajarán ligeramente, situándose en 21ºC de mínima y 26ºC de máxima.

Para eltiempo.es también será una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias en la primera mitad del día y temperaturas estables en torno a los 26-28ºC.