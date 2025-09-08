¿Por qué 120.000 mosquitos tigre "aterrizan" cada semana en los parques de Alicante y Elche?

Más de 120.000 mosquitos tigre (aedes albopictus) están siendo liberados cada semana en parques de Alicante y Elche. Pero no hay que alarmarse. Son ejemplares macho, que son inofensivos, ya que son las hembras las responsables de las picaduras.

Y han sido esterilizados, de forma que los huevos que ponga la hembra no serán viables, lo que permite reducir hasta en un 80 % una temible población que se ha extendido por la práctica totalidad de la provincia de Alicante. Solo hay seis municipios libres, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

El responsable del programa de la Generalitat, Carles Tur, con dos de las cajas con mosquitos, y un técnico de Tragsa / Héctor Fuentes

La Generalitat ha puesto en marcha en la provincia de Alicante desde finales de abril su programa contra este insecto invasor, que puede ser portador de hasta 22 enfermedades y que es mucho más activo que el común (culex pipiens), ya que pica varias veces seguidas, y su periodo de actividad es durante el día, a diferencia del autóctono, que sobre todo es nocturno y solo pica una vez.

Así, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha liberado ya más de dos millones de mosquitos entre Alicante y Elche, y tiene previsto soltar un total de 7,5 millones de ejemplares entre lo que queda de año y 2026, según han explicado desde el departamento autonómico. Todo para frenar una proliferación que no solo es muy molesta por los múltiples picotazos que causan las hembras, sino que tienen la capacidad para actuar como vector de enfermedades.

Liberación de mosquitos la pasada semana en el parque El Palmeral de Alicante / Héctor Fuentes

La Generalitat lleva testando con éxito desde 2016 la Técnica del Insecto Estéril (TIE) en este molesto díptero invasor que en verano “masacra” a muchas personas con sus picaduras. La tasa de efectividad es muy clara: se reduce la población entre un 60 y un 80 %. Y desde hace cuatro meses se está aplicando en las dos grandes ciudades de la provincia: Alicante y Elche.

Una planta de biotecnología para producir mosquitos La Técnica del Insecto Estéril (TIE) se emplea para la cría masiva de mosquitos tigre en centros de biotecnología que, tras ser esterilizados mediante irradiación, son liberados sobre la superficie. Se trata de ejemplares macho, que son los que no pican, que al aparearse con las hembras no tienen descendencia al no llegar a desarrollarse los hasta 80 huevos que puede poner en una sola vez estas. En el caso de la Generalitat, la bioplanta se ubica en Caudete de las Fuentes (Valencia), un complejo único en Europa, donde se crían los mosquitos y esterilizan mediante una técnica que se inició para combatir la mosca de la fruta.

Desde 2016 la Conselleria de Agricultura viene realizando pruebas piloto en diferentes localidades de las provincias de Castellón y Valencia que en los tres últimos años se ha ampliado de forma significativa, llegando ahora a Alicante, tras el éxito en la reducción de la población del mosquito tigre, que ha llegado a ser de hasta un 80% en algunas localidades.

Una de las trampas para recoger los huevos y verificar la efectividad de la suelta de mosquitos / Héctor Fuentes

En la provincia de Alicante se empezó a finales de abril con las sueltas, entre dos y tres por semanas, en Elche y Alicante, y se prolongarán hasta finales de noviembre, abarcando así el periodo de mayor actividad del díptero, que coincide con los meses más cálidos. Así, se está cubriendo un área de 17 hectáreas en Elche y 34 en Alicante, según han explicado desde la conselleria.

Estos son los parques donde se sueltan

En Elche, donde se presentó esta iniciativa a principios de junio, las sueltas se están realizando en 10 huertos del palmeral: Hort de Baix, Hort de la Mare de Deu, Hort de la Molinera, Hort de la Parteta, Hort de la Malena, Hort de Martí Castany, Hort del Colomer, Hort del Real, Hort del Xocolater y Hort Novet. Está previsto soltar más de 1,2 millones de mosquitos en 2025, de los que ya se han liberado casi 700.000, y otros 1,2 millones en 2026, a un ritmo de 41.000 mosquitos por semana.

Y en la ciudad de Alicante, donde no había concretado el alcance de esta medida, las sueltas se están realizando en los parques de La Marjal, Lo Morant y El Palmeral. Está previsto liberar cerca de 2,5 millones de mosquitos en 2025, de los que ya se han soltado más de 1,3 millones, y otros 2,5 millones se liberarán en 2026, con una dosis de más de 82.000 mosquitos por semana.

Por ejemplo, el pasado miércoles se liberaron 10 urnas en El Palmeral de Alicante, con un total de 7.500 mosquitos -750 por caja-. Y la suelta se suele realizar a primera hora o a última hora del día.

Detalle de una de las cajas con 750 mosquitos / Héctor Fuentes

Desde la Generalitat han destacado que la estrategia de liberación de machos estériles de mosquito tigre de estos años en la Comunidad Valenciana ha resultado muy efectiva consiguiéndose reducciones en las poblaciones de mosquito de más del 70%. Y se estudia ampliar esta suelta a otros puntos de la provincia de Alicante en próximos años. De todas formas, hasta 2026 no se podrá comprobar la tasa de efectividad de la campaña en Alicante y Elche.

Un vector de enfermedades como el dengue, el zika o el chikunguña El mosquito tigre tiene capacidad para actuar como vector de enfermedades como el dengue y el chikunguña al picar a personas o animales infectados y volver a picar a otros sanos. Y también puede ser transmisor de otras virosis, como el virus del zika o la fiebre amarilla. Las hembras, si están infectadas con virus, tienen la capacidad de transmitirlos a sus descendientes. Así, su capacidad de propagación de enfermedades es superior al del mosquito común, del que preocupa su facilidad para propagar el virus del Nilo Occidental, conocida también como fiebre del Nilo Occidental. Además, el mosquito tigre es capaz de picar varias veces seguidas, siendo su picadura más molesta.

En ciudades de gran tamaño, los parques y jardines constituyen entornos urbanos propicios para el mosquito tigre, ya que es en estos espacios donde existen condiciones idóneas para su proliferación, al ser zonas donde se concentran personas, animales domésticos, y existen plantas y lugares donde los mosquitos se refugian, alimentan, etc.

Tríptico sobre el mosquito tigre editado por la Generalitat / INFORMACIÓN

Carles Tur, biólogo y técnico responsable de este programa de la Generalitat, a través de la empresa pública Tragsa, ha explicado esta pasada semana durante una suelta de mosquitos en el parque de El Palmeral de Alicante la importancia que tiene esta medida. "La presencia de hembras de mosquito tigre supone un riesgo para la ciudadanía, no solo por las picaduras, que ya suponen una molestia, sino también porque son transmisoras de hasta 22 enfermedades entre las que se encuentran el zika, dengue y chikungunya", ha destacado.

"La presencia de hembras de mosquito tigre supone un riesgo para la ciudadanía, no solo por las picaduras, que ya suponen una molestia, sino también porque son transmisoras de hasta 22 enfermedades" Carles Tur — Biólogo responsable del programa de la Generalitat

Por ello Tur ha destacado que "la Conselleria de Agricultura ha iniciado un proyecto de control biológico que se basa en la técnica del insecto estéril, que consiste en producir primero grandes cantidades de machos de mosquito tigre, que son los que no pican. Estos machos se esterilizan y se liberan en los parques y jardines de las ciudades. Estos machos estériles se aparean con las hembras silvestres y las hembras ponen huevos, pero esos huevos no son viables, con lo cual las poblaciones se van reduciendo generación tras generación".

Presente en 135 de los 141 municipios de la provincia Según los últimos datos de que dispone la Conselleria de Sanidad, de agosto de 2024, el mosquito tigre se ha detectado en 135 de los 141 municipios de la provincia de Alicante. Así, el listado elaborado con los datos del Laboratorio de Entomología y Control de Plagas del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València y Sistema para la Vigilancia en España del Centro Nacional de Epidemiología-Mosquito Alert, el mosquito tigre no se ha detectado -que no quiere decir que no esté ya presente- en Biar, Benifallim, Penàguoia, Fageca, Benillup y Benifato.

Además, en los espacios donde se está realizando la suelta se han distribuido unas trampas donde los mosquitos tigre ponen sus huevos, de forma que se realiza un seguimiento de la tasa de huevos que son viables, para comprobar así la efectividad de la campaña y si existe algún foco en la zona.

Ámbito de actuación

Así, entre 2025 y 2026 la Generalitat prevé liberar en la Comunidad Valenciana 28 millones de ejemplares en una superficie de 160 hectáreas en Polinyà de Xúquer, Paterna, Torrent, Sagunto, Elche, Castellón de la Plana, València y Alicante.

De todas formas, el área efectiva de influencia alcanza las 300 hectáreas, ya que los mosquitos se desplazan y se dispersan por el entorno, ampliando así el alcance del tratamiento y su impacto positivo, según manifestó el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.