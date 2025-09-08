Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El invierno llega hoy a los autobuses de Alicante: estos son los cambios de horarios y recorridos

Vectalia anuncia los cambios que sufrirán seis líneas urbanas

Horario de invierno en los autobuses: estas son las líneas afectadas / Eva Abril

O. Casado

Llega septiembre y ¿llega el invierno? A los autobuses de Alicante parece que sí, y hay seis líneas que a partir de este lunes, 8 de septiembre, sufrirán cambios en sus horarios y recorridos.

Vectalia ha anunciado que debido a la temporada de invierno se modifican los horarios de las siguientes líneas: 

  • Línea 2 que une La Florida y Sagrada Familia: con el horario de invierno la frecuencia del autobús pasa de entre 9-10 minutos a 11-12 minutos los días laborables y de entre 11 y 13 a 13 minutos los sábados. Los domingos y festivos se mantiene el intervalo de 15 minutos. Consulta aquí el recorrido.
  • Línea 5 de Puerta del Mar a San Agustín: en invierno la frecuencia en los días laborables baja de 19 a 18 minutos y en fin de semana pasa de entre 17 y 23 minutos a entre 16 y 22. Los domingos y festivos se reduce un minuto la frecuencia y pasará a ser de 21 minutos. Consulta aquí el recorrido.
  • Línea 27 entre Alicante (Luceros) y Urbanova: La frecuencia baja de 40 minutos a 75 minutos los días laborables y a 65 sábados, domingos y festivos. También se modifican los horarios del primer y último servicio. Consulta toda la información de los recorridos y horarios aquí.
  • Línea 3N de Puerta del Mar a Urbanova: consulta aquí los cambios de horario y recorridos del servicio nocturno.
  • Línea 22N de Puerta del Mar a la playa de San Juan: consulta aquí la reducción de horarios y el recorrido del servicio nocturno.
  • Línea 39 de la Rambla al Centro de Tecnificación: consulta aquí los cambios de horario y recorridos del servicio.

