El invierno llega hoy a los autobuses de Alicante: estos son los cambios de horarios y recorridos

Llega septiembre y ¿llega el invierno? A los autobuses de Alicante parece que sí, y hay seis líneas que a partir de este lunes, 8 de septiembre, sufrirán cambios en sus horarios y recorridos.

Vectalia ha anunciado que debido a la temporada de invierno se modifican los horarios de las siguientes líneas: