Barcala insiste en el rechazo a acoger menores en Alicante: "El Gobierno mercadea con ellos"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste en que la ciudad no acogerá menores migrantes del traslado desde Canarias promovido por el Gobierno de España. El popular reitera que "no son competencia" del ejecutivo local y se escuda en la falta de "medios humanos, materiales y económicos", mientras acusa a Pedro Sánchez de "mercadear" con estas personas para negociar con sus socios.

El pasado viernes, los populares anunciaron su negativa a colaborar en la acogida de menores migrantes después de que Vox amenazase con "romper todos los pactos" si Alicante aceptaba un solo joven extranjero a petición del Ejecutivo de Sánchez. Ahora, Barcala insiste en que el Ayuntamiento carece de capacidad para ello y rechaza "comparaciones" con conflictos como el de Ucrania o Venezuela, en los que el equipo de gobierno del PP sí ha mostrado públicamente su apoyo y solidaridad con los colectivos afectados.

"La responsabilidad es del Gobierno de España, por lo que es absolutamente vergonzoso y lamentable que se esté utilizando a esos menores como instrumento de política partidista", ha apuntado Barcala, quien ha afirmado también que se emplea a estas personas como "moneda de cambio" para cerrar acuerdos con comunidades como Cataluña o el País Vasco. "Los menores no acompañados no pueden ser objeto del mercadeo político", ha añadido.

El alcalde rechaza "comparaciones"

"Están dejando que las administraciones locales, que no tenemos ninguna competencia, terminemos aparenciendo como si fuéramos los malos de la película. No tenemos la responsabilidad de tener que hacerlo, lo que exigimos es a quien sí es el responsable de resolver este tema, que lo haga con equidad", ha manifestado el alcalde alicantino.

Preguntado sobre por qué el Ayuntamiento muestra esta posición cuando sí se ha mostrado solidario en crisis sociales como las de Venezuela o Ucrania, Barcala ha indicado que el ejecutivo municipal "siempre ha puesto todos los medios" y ha defendido que "no hay diferencias".

Cesión a Vox en la previa del presupuesto

La decisión del equipo de gobierno del PP llegó solo tres horas después de que Vox le exigiera que rechazara el reparto de menores migrantes para no romper sus pactos en el Ayuntamiento. Finalmente, el ejecutivo local de Luis Barcala dio su brazo a torcer, rompiendo así un silencio de dos días, en los que los populares ni siquiera confirmaban haber recibido la carta del Consell consultando por espacios disponibles.

Una cesión que se produce a las puertas de las negociaciones para el próximo presupuesto municipal. Con la mirada puesta en la meta de aprobar las cuentas antes del 1 de enero (un reto que ningún gobierno local consigue en Alicante desde la etapa de Sonia Castedo), el alcalde ha sacado pecho de que ya se han aprobado las cuentas de "prácticamente todos" los patronatos municipales, como el de Vivienda o el de Escuelas Infantiles: "La ley lo que te dice es que antes de que finalice septiembre deben estar, y lo están".

En cuanto al borrador de las cuentas generales, el dirigente popular señala que "el procedimiento va bastante, bastante avanzado" y que, a falta de negociaciones con los grupos "sigue su transcurso normal". Una vez concluido ese documento, será el turno de hablar con los grupos municipales de la oposición.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]