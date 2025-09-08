De la calima en Alicante a ¿fuertes lluvias?

Alicante ha amanecido este lunes con una calima que va a ser barrida en las próximas horas. Y es se prevé que esta alta carga de polvo sahariano en suspensión sea barrida por tormentas. Un riesgo de lluvias que ha motivado la activación de la alerta naranja en el norte e interior de la provincia de Alicante y amarilla en el sur.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que desde el domingo Alicante está "con una carga de polvo sahariano en suspensión importante. Hay calima", un fenómeno que sobre todo notan las personas con problemas respiratorios.

"Las previsiones hablan de un mes de septiembre caluroso, salvo la inestabilidad del lunes y martes. Los modelos hasta final de mes están hablando de un septiembre más estival que otoñal" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Pero ha anunciado que el frente que va a barrer la provincia y va a traer previsibles lluvias va a arrastrar este polvo en suspensión y por tanto la calima. Así, ha explicado que el lunes a mediodía "la intensidad del polvo en suspensión era importante", pero a partir ya de la tarde noche y del martes "la atmósfera se limpiará con el paso de este frente y la formación de tormentas".

Así, hay alerta naranja y amarilla activadas a partir de las 12.00 horas de este lunes. Y la situación se mantiene para el martes, con aviso naranja con toda la provincia.

"Situación muy adversa"

El Laboratorio de Climatología ha alertado a través de redes sociales que "entre esta tarde y la madrugada del miércoles se espera una situación bastante adversa en nuestras comarcas. Una vaguada cruzará la Península y se formará un centro de bajas presiones en el Mediterráneo, por lo que las condiciones serán ideales para que se formen tormentas muy fuertes y organizadas".

Así, en la tarde de este lunes se formarán en el interior y avanzaron hacia el litoral, el martes avanzaron desde el mar o crecerán sobre nuestra vertical. Irán acompañadas de rachas de viento intensas y piedra. Hay riesgo de crecidas súbitas en barrancos y en el episodio pueden superarse localmente los 100 l/m² en puntos de la provincia".

Por todo ello ha pedido "atención a otras zonas de la Comunitat Valenciana, Cataluña o Baleares, con probables lluvias torrenciales y alto riesgo de inundaciones".

Septiembre cálido

En cuanto a la previsión sobre lo que queda de mes, el climatólogo ha señalado que van a ser un septiembre cálido, y que van a seguir las noches tropicales en la costa este mes. Olcina ha explicado que "el calor nocturno va a seguir, eso está claro porque el mar está muy cálido y por mucho que se formen tormentas estos días esto no se enfría eh de la noche a la mañana".

"Por tanto este mes de septiembre va a seguir las noches tropicales, en la costa de la provincia seguro. Otra cosa es que ya no haya tanto calor, pero las previsiones hablan de un mes de septiembre caluroso, salvo esta inestabilidad del lunes y martes. Los modelos hasta final de mes están hablando de un septiembre más estival que otoñal".