Descontrol en un vuelo a Alicante: una despedida de soltero acaba con dos británicos detenidos

El pasado jueves, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vivió un nuevo episodio de tensión a bordo de un avión con destino a la Costa Blanca. Un vuelo de Ryanair procedente de Leeds Bradford (Reino Unido) acabó con la Guardia Civil entrando en la aeronave para reducir a dos pasajeros británicos que, en pleno estado de embriaguez, habían convertido el trayecto en un auténtico tormento para el resto de viajeros. Los dos formaban parte de una despedida de soltero y, según testigos, ya habían dado muestras de estar bebidos antes incluso de embarcar.

De la despedida de soltero al caos en pleno vuelo

Durante el vuelo, la situación fue a peor. Los hombres comenzaron a increpar a los pasajeros y a alterar el orden en la cabina hasta que la tripulación decidió avisar con antelación a la policía para que interviniera en el aeropuerto de destino. Al aterrizar en Alicante, varios agentes armados subieron directamente al avión y se produjo un forcejeo con uno de los implicados, que llegó a agarrar a un agente por el cuello en un desesperado intento de resistirse a ser desalojado. La escena, grabada por varios pasajeros, muestra a viajeros hartos de la situación gritando “bájate ya del p*** avión” mientras otros pedían a los agentes que lo dejaran KO. Entre insultos y exclamaciones de sorpresa, una mujer llegó a gritar un horrorizado “oh, Dios mío” al ver cómo el borracho trataba de enfrentarse a la policía.

Según recogió el diario británico The Sun, los pasajeros confirmaron que ambos habían sido evaluados por la seguridad del aeropuerto de Leeds antes de volar, aunque ello no evitó el desenlace. Uno de los testigos declaró al rotativo que “al principio ya se les veía bebidos, y a medida que avanzaba el vuelo se fueron poniendo más ruidosos y pesados. La tripulación llamó a la policía porque era insostenible. Todo el mundo estaba harto”.

La compañía aérea ha querido dejar claro que mantiene una política de tolerancia cero con este tipo de conductas. En un comunicado, Ryanair explicó que la tripulación solicitó ayuda policial al ver que los pasajeros no cesaban en su actitud y confirmó que “la aeronave fue recibida por la Guardia Civil en Alicante y los pasajeros fueron retirados del avión”. La compañía recalcó además que seguirá actuando de manera contundente para garantizar que tanto la tripulación como el resto de viajeros puedan volar en un entorno seguro y sin alteraciones.

Pasajeros desembarcando de un avión de Ryanair en el aeropuerto de El Altet. / Rafa Arjones

Un verano marcado por la polémica en el aire

Este episodio se suma a otros incidentes recientes ocurridos en vuelos con destino a Alicante. El pasado 18 de agosto, un pasajero violento tuvo que ser reducido y detenido tras provocar un auténtico caos durante el trayecto. Apenas unos días antes, el 8 de agosto, una pareja británica fue desalojada del avión tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales en pleno vuelo, ante la indignación y las protestas de los pasajeros.

El altercado de este jueves en Alicante reaviva el debate sobre el fenómeno del “Brit abroad”, turistas británicos que en estado de embriaguez acaban protagonizando incidentes en destinos turísticos del Mediterráneo. Lo que para muchos es el inicio de unas vacaciones soñadas se convierte en una pesadilla cuando unos pocos alteran la convivencia a bordo. La rápida intervención de la Guardia Civil que la situación fuera a mayores, pero el recuerdo de la escena aún resuena entre los viajeros que vivieron un vuelo que, sin duda, no olvidarán.