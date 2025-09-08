El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa

Relevo al frente del Mando de Operaciones Especiales (MOE) de Rabasa. El acuartelamiento alicantino ha acogido este lunes la toma de posesión del nuevo jefe del MOE, el coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo, que sustituye a Francisco César García-Almenta Alonso. El acto, celebrado a mediodía, estuvo presidido por el general de división Mariano Arrazola, jefe de la División San Marcial, y ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

La toma de mando incluyó la lectura del nombramiento, la entrega del guion del MOE, una alocución del nuevo jefe y un homenaje a los caídos, culminando con un desfile de las unidades participantes. La toma de mando es el proceso formal de relevo del jefe de una unidad militar, donde asume la dirección y responsabilidad sobre sus subordinados. Implica una ceremonia oficial y un traspaso de autoridad y funciones, que simboliza la continuidad institucional y el cumplimiento de la misión, marcando el inicio del liderazgo del militar que lo asume. Aunque haya un cambio de líder, el propósito es mantener la eficiencia y la moral de la unidad para cumplir con las misiones encomendadas.

Trayectoria

Natural de Madrid, Jiménez Parejo ingresó en la Academia General Militar en 1989 y desde entonces ha desarrollado una amplia trayectoria en unidades de operaciones especiales y en la Legión. Hasta en dos ocasiones ha estado destinado en el MOE de Rabasa a largo de su carrera, en los años 2006 con motivo de su ascenso a comandante y en 2015 tras su ascenso a teniente coronel. Ha sido desplegado en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina e Irak, y ha ocupado destinos en el Estado Mayor del Ejército y de la Defensa. Hasta su nombramiento, ejercía el mando del Tercio “Duque de Alba” 2º de la Legión en Ceuta.

El Coronel Jiménez Parejo asume el mando del MOE / Pilar Cortés

Jiménez Parejo fue nombrado jefe del MOE de Rabasa el pasado 1 de agosto, en previsión de su próximo ascenso a general de brigada.

El MOE, con sede en Alicante desde el año 2000, es la unidad de referencia del Ejército de Tierra en operaciones especiales y ha participado en más de 150 misiones en el exterior en países como Bosnia, Kosovo, Afganistán, Líbano, Mali o la República Centroafricana. Entre sus actuaciones más destacadas figura la recuperación de la isla de Perejil en 2002 y la evacuación de más de 2.200 personas de Afganistán en 2021 tras la llegada de los talibanes al poder.

Con este relevo, el coronel Jiménez Parejo asume la responsabilidad de mantener el nivel de preparación y disponibilidad de unas unidades cuya divisa, recordada durante la ceremonia, resume su espíritu: “Honor, deber, patria. ¡Me atrevo!”

Otras autoridades presentes en el acto ha sido el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón, y el fiscal jefe, Jorge Rabasa; el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez; el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche Juan José Ruiz Martínez; el vicerrector de la Universidad de Alicante Salvador Ivorra.