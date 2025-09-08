¿Cómo diferenciar un mosquito tigre que se extiende por Alicante de uno común?

El mosquito tigre (aedes albopictus) es una especie invasora procedente del sudeste asiático que puede transmitir hasta 22 enfermedades y que se ha extendido por la práctica totalidad de la provincia de Alicante.

Es negro y pequeño, de entre 6-9 mm de longitud. Se le puede reconocer por tener una sola línea blanca de color blanco en la parte posterior de la cabeza y el tórax. Sus patas son negras con manchas blancas que le confieren un aspecto de cebra.

A diferencia de otros, el mosquito tigre es diurno, con gran actividad a primera hora de la mañana y sobre todo por la tarde hasta la caída del sol. Es en estos periodos cuando suele picar, y lo hace varias veces seguidas, siendo su erupción más molesta.

Recreación de un mosquito tigre / Mosquito Alert

Aunque también entra en las casas, está muy ligado a los espacios exteriores, donde encuentra vegetación entre la cual esconderse para descansar. Su hábitat ideal son los rincones húmedos y sombreados.

En ellos, además de encontrar un refugio suele encontrar lugares artificiales donde criar, según se explica en la web Mosquito Alert, una plataforma coordinada por cuatro instituciones públicas del ámbito de la investigación científica. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, la Universidad Pompeu Fabra, la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados y el Centro de Estudios Avanzados de Blanes.

Reproducción

Las hembras utilizan para ello todo tipo de recipientes naturales o artificiales que retengan un poco de agua. Los platos de las macetas, jarrones, cubos, canalones de lluvia, cualquier objeto que pueda contener agua es susceptible de ser utilizado por el mosquito tigre para reproducirse porque las hembras depositarán los huevos en sus paredes, por encima del nivel del agua. Estos huevos son tolerantes a los periodos de sequía, y eclosionarán cuando están cubiertos de agua.

No son grandes voladores, de manera que se alejan poco del lugar donde han nacido, especialmente si tienen allí todo lo que necesitan: refugio, sombra, sangre y agua para reproducirse. Se desplazan un radio de entre 200 y 500 metros desde su lugar de cría.

El mosquito común

En cambio, el mosquito común (culex pipiens) es marrón claro o amarillo pajizo, sin grandes características llamativas. En cada segmento del abdomen posee una línea más clara de color beige. Su tamaño oscila entre los 4-10 mm.

El tórax no presenta ningún tipo de diseño que lo haga reconocible. Sus patas son oscuras y son uniformes, sin las rayas blancas que poseen algunos aedes, como por ejemplo el mosquito tigre.

Recreación de un mosquito común / Mosquito Alert

Es una especie nocturna que se orienta bien en la oscuridad, porque localiza a sus huéspedes mediante la vista sino gracias a su respiración y al sudor.

Está activo preferentemente en el interior de los edificios y de la conjunción de ambos comportamientos resulta que es el mosquito que en nuestras habitaciones suele despertarnos por la noche con su zumbido al acercarse a picarnos.

Las hembras ponen los huevos sobre la superficie del agua y pegados formando grupos de 50 o 200. Al ser una especie de oportunismo máximo, puede aprovechar todo tipo de lugares que acumulen agua, tanto limpia como, preferentemente, contaminada; desde depósitos de agua, charcos de lluvia, neumáticos, estanques, piscinas sin tratar, así como en imbornales y alcantarillas.