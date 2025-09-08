Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
  2. Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
  3. El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
  4. Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
  5. Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un 'atasco bovino
  6. La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
  7. Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo
  8. El Palmeral de Alicante: recién reformado, con deficiencias y sin embarcadero

Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante

Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande

El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande

Más de 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo

Más de 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo

La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada

La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada

¿Por qué 120.000 mosquitos tigre "aterrizan" cada semana en los parques de Alicante y Elche?

¿Por qué 120.000 mosquitos tigre "aterrizan" cada semana en los parques de Alicante y Elche?

¿Cómo diferenciar un mosquito tigre que se extiende por Alicante de uno común?

¿Cómo diferenciar un mosquito tigre que se extiende por Alicante de uno común?

Alicante, a la vanguardia de la modernización hídrica con planes estratégicos para una mejor gestión del agua

Alicante, a la vanguardia de la modernización hídrica con planes estratégicos para una mejor gestión del agua
Tracking Pixel Contents