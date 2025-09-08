DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro

A finales de abril de este año el emblemático Peret de la Explanada de Alicante bajó su persiana por última vez. El cierre definitivo de la heladería puso fin a años de enfrentamiento entre su último propietario y el Ayuntamiento por deudas que superaban los 300.000 euros y que afectaban también a los trabajadores. El gobierno local llevaba un año ya tratando de "desahuciar" el negocio y, desde febrero, con voluntad de lanzar la futura concesión, lo que no ha ocurrido todavía. Ante la falta del nuevo contrato, las instalaciones se han convertido en cobijo de personas sin hogar. Leer más aquí