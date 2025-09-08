DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Manuel Lillo
Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante
Las madres y los padres de los alumnos del colegio 56 de Alicante son invitados a visitar las instalaciones interiores de este centro, que arranca el curso con obras, sin el patio habilitado y sin pizarras
M. Alarcón
Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
Carteles de "peligro, baño prohibido" aparecen en la orilla, que ha sido acordonada por la Policía Local
A. Fajardo
Vuelta al cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo
La implantación de la Ley de Libertad Educativa del Consell, la alerta por tormentas, el calor en las aulas y la huelga en FP marcan el primer día de clase en la provincia
O. Casado
El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande
Las temperaturas se mantendrán estables y la sensación térmica será bastante más elevada pudiendo llegar a los 35ºC en varios puntos de la provincia
David Navarro
Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
Convertir una estantería abarrotada en espacio libre y, de paso, recuperar algo de dinero. Esa es la propuesta de Twofaces, una joven startup alicantina que ha decidido reinventar la compraventa de libros de segunda mano con un modelo tan sencillo como innovador: un bot de inteligencia artificial que funciona directamente en Whatsapp y que se encarga de tasar, comprar y dar salida a esos títulos olvidados que acumulan polvo en casa. Lee más aquí.
D. Pamies
Guardamar del Segura
Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
Se acerca el final de la cuenta atrás para más de sesenta casas centenarias de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura, un espacio singular de viviendas de planta baja, literalmente, a la orilla del mar. Para Maruchi Saura y Asunción González, decanas de esta pequeña comunidad de vecinos, la impotencia y la tristeza forman parte de su día a día en este final de verano. Con 84 y 88 años llevan «toda la vida» en Babilonia, el lugar donde primero fueron madres y han sido abuelas después. Lee más aquí.
A. Fajardo
Crisis habitacional
El alto coste del alquiler lastra la elección de los estudios a los universitarios de la provincia de Alicante
«Año a año va siendo más complicado encontrar piso y el resultado es que, en algunos casos, los estudiantes no eligen una carrera según lo que les gusta, si no según lo que el bolsillo les permite». Esta frase de Alejandra Díez, delegada de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) resume en gran medida el calvario que viven los universitarios de la provincia (y sus familias) para poder hacer frente a los disparatados precios del alquiler. Solo una habitación ya cuesta 400 euros. Leer más aquí
Manuel Lillo
Camps inicia su campaña en Alicante: “Soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”
El expresidente de la Generalitat defiende su proyecto ante 400 personas y reitera su reclamación a la cúpula del PP para que se convoque un congreso de la formación en la Comunidad.
Más información aquí.
A. Fajardo
El Teléfono de la Esperanza de Alicante detecta cada vez más jóvenes que recurren a la IA para pedir ayuda en salud mental
“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, una asociación que ofrece servicio gratuito de escucha activa y orientación a personas en crisis emocional. Leer más aquí
Alejandro J. Fuentes
El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro
A finales de abril de este año el emblemático Peret de la Explanada de Alicante bajó su persiana por última vez. El cierre definitivo de la heladería puso fin a años de enfrentamiento entre su último propietario y el Ayuntamiento por deudas que superaban los 300.000 euros y que afectaban también a los trabajadores. El gobierno local llevaba un año ya tratando de "desahuciar" el negocio y, desde febrero, con voluntad de lanzar la futura concesión, lo que no ha ocurrido todavía. Ante la falta del nuevo contrato, las instalaciones se han convertido en cobijo de personas sin hogar. Leer más aquí
