El exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler, desmiente a Rovira con la enseñanza de ETA en Bachillerato

"Durante la etapa del Botànic se reforzó la enseñanza sobre el terrorismo de ETA, tanto en el currículo oficial como mediante proyectos educativos innovadores en los institutos". Es la respuesta que el exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha dado al conseller responsable del área, José Antonio Rovira, quien este lunes ha culpado al anterior Gobierno de PSOE y Compromís de eliminar los contenidos sobre la banda terrorista en la asignatura de Historia de los alumnos de Bachillerato. Una premisa que también han discutido docentes de la provincia.

"Lejos de borrar o ignorar este tema, se abordó de frente la historia del terrorismo y su repercusión social, inculcando en el alumnado valores de memoria, justicia y convivencia democrática. Por todo ello, la afirmación del conseller Rovira de que el currículo de 2022 suprimió todo lo relativo a ETA es absolutamente infundada", ha afirmado el socialista.

Asimismo, ha argumentado que los hechos muestran que el tema del terrorismo estuvo presente en la educación valenciana reciente: "en 2015 formaba parte del temario de Historia y en 2022 se siguió enseñando, complementado con un programa pionero de colaboración entre administraciones y víctimas para que las nuevas generaciones conozcan y comprendan la verdad de esa etapa histórica". Soler ha justificado que medidas adoptadas por el anterior gobierno autonómico demuestran "un compromiso claro con que los jóvenes conozcan toda la historia de España, incluyendo los años de la violencia terrorista, para aprender del pasado y evitar que se repitan episodios semejantes".

En 2022 se siguió enseñando, complementado con un programa pionero de colaboración entre administraciones y víctimas Miguel Soler — Secretario Autonómico de Educación 2015-2023

Francisco Javier, superviviente del atentado de ETA, en el IES Figueras Pacheco / Alex Domínguez

Reorganización de contenidos

El número 2 de Educación en la Generalitat, entre 2015 y 2023, ha advertido de que en el curso 2022-2023 entró en vigor un nuevo currículo educativo en la Comunidad Valenciana, fruto de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y aprobado bajo el gobierno del Botànic.

"Este nuevo currículo (establecido en los Decretos 107/2022 para la ESO y 108/2022 para Bachillerato) introdujo un enfoque competencial y una reorganización de contenidos, pero no suprimió la enseñanza de la historia reciente de España", ha asegurado.

Por el contrario, el currículo autonómico de 2022 mantiene el estudio de la dictadura franquista, la transición democrática y las décadas posteriores. De hecho, según añade Soler, la normativa estatal mínima (Real Decreto 217/2022) , que sirve de base al currículo valenciano, destaca la importancia de analizar críticamente “la construcción de los sistemas democráticos” en España, incluyendo la Transición de la dictadura a la democracia y la Constitución de 1978, enmarcándolas dentro de un recorrido histórico más amplio de lucha por las libertades.

Además, el socialista recuerda que la LOMLOE incorpora de forma explícita la memoria democrática como contenido transversal: el currículo señala que la Constitución y la democracia actuales son fruto del proceso de Transición y de los movimientos históricos previos, con énfasis en “el reconocimiento de la memoria democrática” y en comprender la “pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado de 1936” para valorar la recuperación democrática.