El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: "Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²"

La provincia de Alicante encara un inicio de semana marcado por la alerta meteorológica. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha advertido que entre la tarde de este lunes y el miércoles se esperan tormentas muy fuertes, capaces de dejar acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Aviso naranja por lluvias en Alicante

La AEMET ha activado la alerta naranja en el norte e interior de Alicante y la amarilla en el sur, con previsión de que toda la provincia quede bajo aviso naranja a partir del martes. El riesgo principal está en la posibilidad de lluvias torrenciales, granizo, fuertes rachas de viento y crecidas súbitas en barrancos y ramblas.

Una situación propicia para fenómenos extremos

El Laboratorio de Climatología ha explicado en sus redes sociales que la presencia de un centro de bajas presiones en el Mediterráneo, unido a una vaguada que atraviesa la Península, generará las condiciones ideales para que se formen tormentas de gran intensidad. Estas se desarrollarán en el interior y avanzarán hacia la costa durante la tarde y la noche del lunes, mientras que el martes podrán crecer directamente sobre la provincia o llegar desde el mar.

Recomendaciones de seguridad

Ante este episodio adverso, se recomienda extremar la precaución en las próximas horas:

Evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

durante los momentos de mayor intensidad. No acercarse a barrancos, ramblas o carreteras inundadas.

Retirar objetos de balcones y terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

que puedan ser arrastrados por el viento. Seguir la información oficial de AEMET y los servicios de emergencias locales.

Tormentas también en otras regiones

Aunque Alicante se lleva gran parte del protagonismo, el Laboratorio de Climatología advierte de que la situación también será complicada en otras zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, donde se esperan lluvias muy fuertes con alto riesgo de inundaciones.

Alerta naranja en Alicante: Aemet advierte de chubascos, tormentas y granizo grande / Eva Abril

Una noche para estar atentos

El episodio de tormentas será especialmente intenso entre la tarde de este lunes y la madrugada del miércoles, y los meteorólogos insisten en que se trata de una situación adversa de alto riesgo. Las próximas horas serán clave para comprobar la magnitud de unas lluvias que podrían dejar registros extraordinarios en la provincia de Alicante.