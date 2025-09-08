Mario Picazo alerta sobre lluvias localmente intensas en el Mediterráneo: “Vamos a estar muy pendientes…”

La vertiente mediterránea de nuestro país espera este lunes y martes dos días con mucha inestabilidad atmosférica y con alertas por lluvias intensas. Tanto es así que para esta tarde está decretada la alerta roja en el litoral y prelitoral sur de la provincia de Tarragona donde podrían llegar a recoger 90 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, Aragón, parte de Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana tienen varias regiones en alerta naranja por lluvias fuertes, tormentas y granizo y Baleares y Castilla-La Mancha tienen un aviso amarillo. Para el martes continúa la alerta naranja en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Descenso de las temperaturas

En este escenario el meteorólogo Mario Picazo ha explicado en eltiempo.es que una vaguada ya ha penetrado por el noroeste peninsular y es la responsable de abrir “la puerta de aire frío que va a ayudar a que las tormentas sean localmente intensas con buenos acumulados de precipitación sobre todo en la vertiente mediterránea”.

Picazo explica que también será destacado el descenso térmico esta semana que hará que en muchas capitales se baje de los 30ºC y que ya no haya noches tropicales o ecuatoriales, salvo en el Mediterráneo donde los valores seguirán siendo altos.

“Esta semana normalizamos las temperaturas pero vamos a estar muy pendientes de esas lluvias que pueden ser localmente intensas en el Mediterráneo”, concluye su previsión.