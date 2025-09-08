Movimientos propalestinos de Alicante se concentrarán el martes por el embargo de armas a Israel: “Las medidas de Sánchez llegan tarde”

Continúan las reacciones en Alicante ante la situación que se está viviendo el la franja de Gaza con la actuación del ejército israelí y las derivadas internacionales surgidas alrededor del conflicto. El movimiento BDS, siglas del “boicot, desinversión y sanción” que piden contra el Israel, ha anunciado que mantendrá este martes la concentración convocada previamente para exigir el embargo de armas a Israel.

La manifestación, que tendrá lugar el martes a las 10 de la mañana en la plaza de la Montañeta, se mantiene pese al anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha propuesto nueve medidas contra “el genocidio en Gaza”, entre las cuales está el embargo de armas a Israel por real decreto.

Este anuncio ha supuesto, según el BDS, convocante de la concentración, “un pequeño respiro que brinda esperanza al pueblo palestino”. Sin embargo, mantendrán las convocatorias del martes ante las sedes de las delegaciones del Gobierno en toda España “porque es en el Consejo de Ministros de mañana", en referencia al martes 9 de septiembre, "donde se redactará y aprobará el texto final, no siendo hasta entonces cuando conoceremos los detalles de esta medida y podremos valorar mejor el alcance real del embargo propuesto”.

La organización propalestina, a su vez, cree que las medidas anunciadas por parte del ejecutivo central “llegan tarde y son insuficientes para parar el genocidio”, ya que según consideran “no se anuncian sanciones reales como las que se impusieron en Rusia" tras la invasión de Ucrania, "no se rompen relaciones diplomáticas con Israel y no se contemplan sanciones a las empresas que participan en la colonización de Palestina”, exponen.

Nueva convocatoria para el sábado

No es la única convocatoria que el BDS ha realizado esta semana en Alicante. El sábado 13 de septiembre, desde las 19:00, tendrá lugar la segunda edición de la “Revuelta ciclista por palestina”, una marcha en la que también participa el colectivo Alacant En Bici y que recorrerá casi 8 kilómetros pasando, entre otros lugares, por La Explanada, la concatedral de San Nicolás y el Mercado Central.

La salida tendrá lugar en la plaza de toros, y los convocantes invitan a aquellos que no tengan bici o no puedan hacer el recorrido completo a concentrarse en la Montañeta a las 20:00. Los organizadores invitan a los participantes a decorar sus vehículos con banderas palestinas y matizan que el acto “es también una protesta contra la Vuelta Ciclista de España”, en la que están participando ciclistas israelíes y en cuyo recorrido se han desarrollado diversas protestas.