Primer día del curso y primeras protestas contra los recortes en Alicante

Las protestas no han esperado ni un solo día y el curso ha empezado como acabó. Este mismo lunes los principales sindicatos de la enseñanza pública se han concentrado a las puertas de la Dirección Territorial de Educación en Alicante para reclamar una Formación Profesional (FP) de calidad y sin recortes.

La jornada reivindicativa ha empezado con un paro del profesorado, convocado entre las 11 y las 13 horas, que apenas ha tenido impacto en los centros educativos de la provincia. A las 12 del mediodía ha comenzado la protesta con pitidos y pancartas para exigir al departamento de José Antonio Rovira que la FP semipresencial vuelva a tener 30 horas semanales, que se incremente de manera significativa las horas para tutorías, las coordinaciones académicas para la atención a la diversidad y, en consecuencia, la remuneración.

También han reclamado los suficientes recursos materiales y humanos para garantizar una educación pública de calidad y digna para atender al alumnado que quiere aprender un oficio y que bate récords curso tras curso.

La reducción de horas ha implicado, según el manifiesto consensuado entre Stepv, UGT, CGT y CSO, que falten docentes en todos los centros. Además, han denunciado que la conselleria de Educación ha decidido no pagar toda la carga curricular del módulo, "hecho insólito nunca hecho por ninguna institución educativa. En ninguna administración educativa reconocen y pagan menos trabajo que las horas curriculares impartidas".

Han lamentado que se recortan horas clave: tutorías, coordinaciones, formación en empresa, orientación. Pero, al mismo tiempo, lamentan que se aumenta el trabajo burocrático de todas ellas. Por lo tanto, se pierden canales para resolver problemas y orientar personalmente al alumnado, de comunicación con la empresa para poder coordinar bien la tutorización del alumnado de primero y de segundo.

Asimismo, los sindicatos han denunciado que todavía no está contratado el profesorado experto que, a partir de la publicación del Decreto 97/2025, se aplica una reducción horaria y de retribuciones respecto al que se tenía hasta ahora. "Este profesorado es clave por la buena docencia dentro de los ciclos más técnicos así como en los cursos de especialización", han indicado.

La protesta sindical frente a la Dirección Territorial de Educación, en Alicante, este lunes / Héctor Fuentes

Ante la decisión autonómica de reducir cinco horas semanales en estos ciclos formativos, los centros educativos alicantinos de Formación Profesional podrían perder hasta 70 docentes, según los cálculos del sindicato mayoritario de profesores, el Stepv. A ello se sumaría la pérdida de otros 30 docentes de las Escuelas Permanentes de Adultos de la provincia, según los sindicatos.

En julio, al finalizar el anterior curso, los sindicatos celebraron varias protestas en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Paralelamente, el sindicato ANPE interpuso un recurso contencioso-administrativo y solicitó medidas cautelares por el recorte de horas.

Alta demanda

La conselleria ha cifrado en 60.664 las plazas ofertadas a los alumnos de la provincia este curso, un 3,9 % más que el anterior, además de destacar la creación de ciclos formativos nuevos y la apertura de dos centros integrados de FP en la provincia, El Palmeral (Orihuela) y el Leonardo Da Vinci (Alicante).

Frente a los recortes denunciados por los representantes de los profesores, Educación ha venido defendiendo que ha reforzado el número de docentes en tres años al aumentar las plazas para el alumnado, en más de 1.500 profesores en ese plazo.