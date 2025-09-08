Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar

Dicho y hecho. Después de que el Ayuntamiento de Alicante colocara en agosto carteles advirtiendo de nuevos controles de velocidad en Playa de San Juan, los infractores ya están recibiendo las primeras notificaciones en sus casas.

A finales del pasado mes, los vecinos de la zona comprobaron cómo la avenida de Costa Blanca (recientemente remodelada en su parte más próxima al PAU 5 para reducir la velocidad y además así incrementar los aparcamientos disponibles a costa un carril de circulación) se llenaba de carteles advirtiendo de un posible "control de velocidad" entre la plaza de La Coruña y la glorieta de la Democracia. El vial se había convertido en un problema para los residentes, que aseguraban que se había marcado en un punto conflictivo con accidentes frecuentes y algunos atropellos en las últimas semanas. De hecho, la idea de aumentar las plazas de aparcamiento en detrimento de un carril se tomó también para impedir adelantamientos y acelerones que pudieran terminar en tragedia.

Sin radar fijo

Por ahora, aunque no se ha instalado ninguna caja para la ubicación de radares fijos, los residentes han constatado que sí se llevarán a cabo en la zona controles móviles. Varias personas han advertido de la circunstancia a sus vecinos a través de aplicaciones de mensajería, contando su propia experiencia. Según han señalado, han recibido multas del Ayuntamiento de Alicante por infracciones de velocidad, al superar el límite de la vía: 50 kilómetros por hora.

En estos casos, se trata de un incumplimiento "grave" que acarrea una pena de 100 euros, reducible al 50 % por pronto pago. En las comunicaciones, se advierte de que la velocidad ha sido comprobada por un cinemómetro robot, se aporta el número de serie y se señala que se encuentra homologado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las primeras sanciones han recogido velocidades entre los 59 y los 64 kilómetros por hora. Una sanción que, sin embargo, no ha conllevado pérdida de puntos en el carné de conducir de los infractores.

Los controles se han extendido igualmente a otro de los espacios de Playa de San Juan donde se emplean este tipo de aparatos: la avenida de las Naciones. Un vial en el que los carteles llevan varios años advirtiendo de la posibilidad de radares móviles, y en el que también se detectaron varias infracciones en las últimas semanas, con idéntico resultado.