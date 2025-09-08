Quejas por la falta de profesores y descoordinación con alumnos que necesitan refuerzo

Primer día de curso y primeras quejas por diversas carencias. La falta de profesores en Secundaria ha sido una de las problemáticas que más malestar ha causado entre las familias de la provincia este lunes al ver que sus hijos todavía no tienen asignado al docente en algunas asignaturas.

Y es que los institutos alicantinos han encarado el regreso a las aulas con un centenar de plazas por cubrir, a expensas de que la Conselleria de Educación complete las vacantes en las adjudicaciones previstas a lo largo de esta semana. Esta incidencia se ha producido también en Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), hasta el punto de tener una decena de profesores pendientes de incorporar en un solo centro.

La falta de personal no se queda ahí, en institutos de Torrevieja ha habido quejas de los progenitores porque sus hijos ni siquiera tienen el tutor asignado, por lo que el alumnado ha pasado las primeras horas en el patio, en lugar de estar en clase, según han lamentado desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Gabriel Miró.

Desde este colectivo también se han hecho eco del malestar de familias por la descoordinación en algunos centros educativos para atender correctamente a alumnos con necesidades especiales, al no disponer los tutores de los informes de estos escolares el primer día del curso.

Sindicatos advierten de que en Primaria no se han cubierto sustituciones por permisos o reducciones de jornada

También en Primaria, pese a que Educación aseguró la pasada semana haber cubierto con interinos las 134 vacantes, hay colegios que están a expensas de que la conselleria mande sustitutos para suplir las reducciones de jornada o permisos de maternidad o paternidad, según han trasladado de UGT.

Las consecuencias de la consulta de la lengua

La Asociación de Famílies pel Valencià ha alertado de que los resultados de la consulta sobre la lengua base han generado "un caos" en los centros educativos, como han venido advirtiendo equipos directivos, y de que muchas familias se han quedado sin poder matricular sus hijas e hijos en valenciano, sobre todo, en las zonas de predominio lingüístico castellano donde, según la asociación, la conselleria no ha respetado el resultado de la consulta y ha demostrado que “el arrinconamiento del valenciano era el verdadero objetivo de la nueva ley educativa”.

La entidad valencianista también ha denunciado que la carencia de criterios pedagógicos de la ley está provocando, además, el "caos organizativo" en los centros, puesto que se están produciendo "desequilibrios importantes" en aquellos cursos donde hay aulas en lenguas diferentes. La asociación remarca que hay casos en los que el alumnado con necesidades educativas que requiere apoyo está concentrado en una misma aula, centros donde la diferencia de género entre dos aulas es muy grande, centros donde hay una gran desigualdad en la ratio de los grupos y por tanto la atención del alumnado no será la misma, generando así desigualdades educativas o familias que quieren que sus hijos vayan con sus compañeros y compañeras de clase.

Denuncian la concentración de alumnado con necesidades especiales en una misma aula

Por su parte, Escola Valenciana ha denunciado que la Ley de Libertad Educativa del Consell ha generado una "oleada de incertidumbre, malestar y, además, de discriminación" hacia el alumnado que elige el valenciano. En este sentido, Elisabet García ha avanzado que, según el informe de los "datos reales" que están preparando unidades de educación multilingüe de las universidades de Alicante y València, “el porcentaje de votación por el valenciano a la consulta, es superior a la oferta de aulas”. Motivo por el cual han puesto en entredicho los datos que ha facilitado la conselleria.

Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante / Héctor Fuentes / Héctor Fuentes

Además de la vulneración de la elección de muchas familias, Escola Valenciana y la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya ha cargado contra la posibilidad de que el alumnado pueda ahora elegir la lengua de los exámenes en asignaturas no lingüísticas, aunque la materia se imparta en valenciano.

"Esta medida desvirtúa el modelo educativo plurilingüe, vacía de contenido el uso del valenciano como lengua vehicular y lo convierte en opcional. Supone un paso atrás en la normalización lingüística y favorece la sustitución del valenciano por el castellano en el ámbito académico, rompiendo la coherencia pedagógica y creando desigualdades entre el alumnado", han lamentado las dos asociaciones.

Además, han criticado que la normativa autonómica "carga todavía más el profesorado y no responde a ninguna necesidad educativa real, sino a una voluntad política que ignora la función social y formativa de la escuela en la protección de las lenguas minorizadas".

Con todo, los dos colectivos, con el apoyo de la Plataforma por la Enseñanza Pública, han reclamado la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Educación, José Antonio Rovira, como responsables de "un grave deterioro educativo".