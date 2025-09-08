Rovira anuncia que ETA se estudiará en Bachillerato

"Después de morirse Franco España sigue teniendo historia". Bajo esta premisa, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado en el arranque del curso que la Generalitat va a revisar la asignatura de Historia en Bachillerato para introducir los contenidos relativos al terrorismo, a la banda terrorista ETA y a las víctimas del terrorismo y sus familias “para que los jóvenes en la Comunitat Valenciana puedan conocer toda la historia de España hasta la actualidad, y no solo una parte”.

El máximo responsable de Educación ha acusado al Gobierno del Botànic de haber cambiado el curriculum de esta materia obligatoria en los institutos y ha dicho que, como consecuencia de ello, dejaron de estudiar la historia de ETA. "Se trata de sacar la ideología de las aulas pero si la historia se la damos hasta la Guerra Civil y la dictadura de Franco y poco más...", ha recriminado el conseller alicantino durante la inauguración del curso en Castellón.

La previsión de Educación es que este contenido ya se imparta en el curso 2026-2027. "Vamos a volver a incluirlo, porque en los últimos 50 años han ocurrido cosas en España que los jóvenes tienen que conocer”, ha concluido Rovira.

Frente al anuncio del Gobierno de Mazón, profesores de la provincia de Alicante, consultados por este diario, han asegurado que en Bachillerato imparten contenido "hasta el mundo actual, hasta la historia contemporánea, en primero de Bachillerato y, en segundo de BAT, hasta 1982, es decir, el final de la Transición". La banda inició su actividad criminal en 1968 con el primer atentado mortal y cesó de forma definitiva su actividad armada el 20 de octubre de 2011.

Otro docente de Historia advirtió también que ETA está en el temario de Bachillerato y aseguran que en el curso pasado llegaron hasta la segunda etapa del Gobierno de Felipe González.

Otros reconocieron que el problema es que los docentes carecen de tiempo para poder profundizar bien en la historia, pero descartaron que el curriculo haya variado como dijo Rovira.

El conseller de Educación, durante la inauguración del curso en Castellón / INFORMACIÓN

Gratuidad y "récord" de docentes

De nuevo, el conseller destacó que, por segundo curso consecutivo, la educación desde los cero a los tres años es universal y gratuita, “con una inversión de 163 millones de euros y una previsión de beneficiarios, a inicio de curso, de 44.320 niños, de los cuales 4.195 son de Castellón, 11.737 de Alicante y 28.388 de Valencia". Además, advirtió de que la cifra de beneficiarios aumentará, ya que existe la posibilidad de que las familias lleven a sus hijos a los centros en cualquier momento del curso.

Además, el conseller, frente al recorte del profesorado que critican sindicatos y la izquierda, volvió a defender el incremento de docentes en los centros públicos de la Comunidad Valenciana, donde hay 67.858 docentes, lo que supone 1.482 docentes más que en el curso anterior, según Rovira. A estos docentes, aseguró que hay que sumar 15.734 docentes de la educación la concertada, lo que supone un total de 83.592 docentes en la Comunidad.