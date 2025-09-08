EL TIEMPO
El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande
Las temperaturas se mantendrán estables y la sensación térmica será bastante más elevada pudiendo llegar a los 35ºC en varios puntos de la provincia
La provincia de Alicante afronta este lunes 8 de septiembre una jornada marcada por la alerta naranja en el litoral norte e interior por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que la alerta también viene acompañada de tormentas con rachas muy fuertes de viento y granizo grande, de más de 2 centímetros.
Asimismo, Aemet también ha decretado la alerta amarilla en el litoral sur por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado y tormentas que también pueden estar acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.
Además, la provincia de Alicante tendrá este lunes temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas en descenso en el norte de la provincia.
El tiempo en Alicante
En Alicante puede que haya precipitaciones débiles por la mañana y a las 18.00 horas. El día estará mayormente despejado con temperaturas en torno a los 31ºC aunque con una sensación térmica de hasta 35ºC.
El tiempo en Elche
En Elche la mañana estará despejada con temperaturas que pueden llegar a los 34ºC. El cielo se nublará por la tarde dejando lluvias intensas en torno a las 18.00 horas.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm la temperatura estará en torno a los 29ºC aunque las sensación térmica será bastante superior y todo el día se estará en torno a los 33ºC. Por la tarde se nublará y puede que caiga alguna lluvia débil en torno a las 19.00 horas.
El tiempo en Elda
En Elda los termómetros irán en ascenso hasta llegar a los 33ºC a mediodía, pero se irá nublando conforme avance la jornada. Se esperan lluvias muy intensas a partir de las 17.00 horas en la localidad.
El tiempo en Torrevieja
La localidad vivirá un día despejado con termómetros que llegarán a los 30ºC. Por la tarde se nublará y puede que hayan lluvias débiles a las 18.00 horas.
El tiempo en Orihuela
Orihuela vivirá hoy máximas de 35ºC al mediodía mientras que las lluvias pueden aparecer a primera hora de la tarde pero no serán intensas.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera que la lluvia haga acto de presencia a partir de las 15.00 horas y que sea de una gran intensidad a partir de las 17.00 horas. Las temperaturaspor la mañana estarán en torno a los 30ºC y bajarán ligeramente conforme avance el día.
El tiempo en Dénia
Dénia vivirá hoy una jornada marcada por la alerta naranja que comenzará a las 12.00 horas aunque las lluvias está previsto que lleguen a la ciudad a las 16.00 horas, aunque las de mayor intensidad serán a las 18.00 horas. Los termómetros estarán en torno a los 29ºC aunque la sensación térmica será superior llegando a los 34ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un 'atasco bovino
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo
- El Palmeral de Alicante: recién reformado, con deficiencias y sin embarcadero