El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande

La provincia de Alicante afronta este lunes 8 de septiembre una jornada marcada por la alerta naranja en el litoral norte e interior por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que la alerta también viene acompañada de tormentas con rachas muy fuertes de viento y granizo grande, de más de 2 centímetros.

Asimismo, Aemet también ha decretado la alerta amarilla en el litoral sur por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado y tormentas que también pueden estar acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Además, la provincia de Alicante tendrá este lunes temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas en descenso en el norte de la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante puede que haya precipitaciones débiles por la mañana y a las 18.00 horas. El día estará mayormente despejado con temperaturas en torno a los 31ºC aunque con una sensación térmica de hasta 35ºC.

El tiempo en Elche

En Elche la mañana estará despejada con temperaturas que pueden llegar a los 34ºC. El cielo se nublará por la tarde dejando lluvias intensas en torno a las 18.00 horas.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm la temperatura estará en torno a los 29ºC aunque las sensación térmica será bastante superior y todo el día se estará en torno a los 33ºC. Por la tarde se nublará y puede que caiga alguna lluvia débil en torno a las 19.00 horas.

El tiempo en Elda

En Elda los termómetros irán en ascenso hasta llegar a los 33ºC a mediodía, pero se irá nublando conforme avance la jornada. Se esperan lluvias muy intensas a partir de las 17.00 horas en la localidad.

El tiempo en Torrevieja

La localidad vivirá un día despejado con termómetros que llegarán a los 30ºC. Por la tarde se nublará y puede que hayan lluvias débiles a las 18.00 horas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá hoy máximas de 35ºC al mediodía mientras que las lluvias pueden aparecer a primera hora de la tarde pero no serán intensas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera que la lluvia haga acto de presencia a partir de las 15.00 horas y que sea de una gran intensidad a partir de las 17.00 horas. Las temperaturaspor la mañana estarán en torno a los 30ºC y bajarán ligeramente conforme avance el día.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá hoy una jornada marcada por la alerta naranja que comenzará a las 12.00 horas aunque las lluvias está previsto que lleguen a la ciudad a las 16.00 horas, aunque las de mayor intensidad serán a las 18.00 horas. Los termómetros estarán en torno a los 29ºC aunque la sensación térmica será superior llegando a los 34ºC.