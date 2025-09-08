La virgen del Socorro pasea por el Raval Roig cubierta con un plástico ante la previsión de lluvia
La celebración religiosa cierra las fiestas de este barrio alicantino y este año ha tenido menos duración debido a los riesgos meteorológicos
La edición número 186 de las fiestas del Raval Roig ha vivido este lunes por la tarde la procesión de la patrona del barrio, la virgen del Socorro, que ha reunido a centenares de personas, algo menos que en ocasiones anteriores debido a las circunstancias climáticas, en un reencuentro emotivo entre habitantes del Raval Roig y antiguos vecinos que vuelven a su barrio por estas fiestas.
La procesión partió de la ermita, como cada año, para transitar diversas calles del barrio y volver al lugar de origen tras un recorrido recortado ante la posibilidad de lluvia.
En total, la procesión ha durado una hora. La virgen del Lluch compartió escena con la patrona en este acto religioso, que acabó con el canto de la Salve Marinera. Durante el recorrido, la virgen fue cubierta con un plástico para protegerla de posibles precipitaciones.
Cabe recordar que el propio Ayuntamiento de Alicante ha suspendido para este martes las clases y ha anunciado el cierre de los parques y del castillo de Santa Bárbara debido a la alerta naranja por lluvias.
Volviendo a las fiestas del Raval Roig, según Rafael Torres, presidente de la fiesta, la procesión fue, pese a la lluvia, “como cada año, un momento de reencuentro” entre los vecinos de un barrio que también se vio especialmente concurrido en la noche del viernes y del sábado, durante las celebraciones de los pasacalles, de los juegos populares y las verbenas.
Torres, a su vez, destaca la “elevadísima participación popular” en estas fiestas, con la organización de medio centenar de actos, entre los cuales ha habido también concursos gastronómicos, cucañas o la tradicional poalà, que inundó el Raval Roig el domingo con una guerra entre los vecinos con agua no potable como arma arrojadiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- Dos vacas revolucionan una autopista en Alicante y montan un 'atasco bovino
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo