La virgen del Socorro pasea por el Raval Roig cubierta con un plástico ante la previsión de lluvia.

La edición número 186 de las fiestas del Raval Roig ha vivido este lunes por la tarde la procesión de la patrona del barrio, la virgen del Socorro, que ha reunido a centenares de personas, algo menos que en ocasiones anteriores debido a las circunstancias climáticas, en un reencuentro emotivo entre habitantes del Raval Roig y antiguos vecinos que vuelven a su barrio por estas fiestas.

La procesión partió de la ermita, como cada año, para transitar diversas calles del barrio y volver al lugar de origen tras un recorrido recortado ante la posibilidad de lluvia.

Recortan el recorrido de la procesión de la Virgen del Socorro en el Raval Roig por la previsión de lluvia / Ubaldo Aracil/ Racó de Festa

En total, la procesión ha durado una hora. La virgen del Lluch compartió escena con la patrona en este acto religioso, que acabó con el canto de la Salve Marinera. Durante el recorrido, la virgen fue cubierta con un plástico para protegerla de posibles precipitaciones.

Cabe recordar que el propio Ayuntamiento de Alicante ha suspendido para este martes las clases y ha anunciado el cierre de los parques y del castillo de Santa Bárbara debido a la alerta naranja por lluvias.

La procesión de la virgen del Socorro antes de ser cubierta ante la posibilidad de lluvia. / Rafa Arjones

Volviendo a las fiestas del Raval Roig, según Rafael Torres, presidente de la fiesta, la procesión fue, pese a la lluvia, “como cada año, un momento de reencuentro” entre los vecinos de un barrio que también se vio especialmente concurrido en la noche del viernes y del sábado, durante las celebraciones de los pasacalles, de los juegos populares y las verbenas.

Torres, a su vez, destaca la “elevadísima participación popular” en estas fiestas, con la organización de medio centenar de actos, entre los cuales ha habido también concursos gastronómicos, cucañas o la tradicional poalà, que inundó el Raval Roig el domingo con una guerra entre los vecinos con agua no potable como arma arrojadiza.