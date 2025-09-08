Visita" turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante

Cajas de cartón desmontadas se acumulan en el suelo mientras los operarios trabajan. Al mismo tiempo, madres y padres de alumnos visitan el interior del centro de enseñanza. El colegio 56 de Alicante se ha estrenado este 8 de septiembre coincidiendo con el día de inicio de curso. Las clases comienzan, pero la escuela presenta un aspecto muy alejado de la normalidad.

La instalación de diversos barracones posibilitará el inicio del curso lectivo. La dirección del centro ha abierto las puertas para que los padres los puedan visitar. Casas prefabricadas se ubican en un terreno aún sin pavimentar, que no ha ultimado las pistas deportivas y que carece de zonas de sombreado.

Pese a ello, muchos padres consideran que los barracones son un mal menor, y centran el foco en la confianza en los docentes. Mónica Rodríguez, madre de una alumna, asegura que pidió el traslado porque “los profesores valen oro”, y prioriza el “bienestar” de su hija con educadores y compañeros al estado de las instalaciones.

Me da igual que haya aulas prefabricadas mientras mi hija esté bien Madre de una alumna del CEIP 56 — Mónica Rodríguez

En términos similares se expresa Isvelys Soto, a quien los barracones le parecen “una forma de garantizar las clases para mis hijos”, dice esta madre recientemente llegada a Alicante. Muchos de los padres estrenan a sus hijos en un centro de Alicante en el 56, que acoge a 96 alumnos en la zona de Pla-Garbinet. La finalización del centro no tiene fecha prevista y aún se prevé la matriculación de nuevos alumnos a lo largo del curso.

Mari Carmen de España, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Alicante (PP), expresó una semana antes del inicio del curso que el colegio se abriría “en tiempo y forma el 8 de septiembre”. En esta fecha, sin embargo, ha declarado que en el colegio se están “solventando incidencias previas para el inicio del curso y siguiendo con el transcurso de las obras”, que según ella “no perjudican la vida diaria de los alumnos”.

Las obras en el colegio no perjudican la vida diaria de los alumnos Mari Carmen de España — Concejala de Educación en el Ayuntamiento de Alicante

Entre estas obras están, explica la concejala, “la adecuación de las pistas deportivas y el entorno”, además de la “resolución de pequeñas cuestiones que no perjudican al desarrollo del inicio del curso escolar”. La nueva fecha fijada por la edil para que el centro esté “casi finalizado en su totalidad” es “a lo largo de esta semana”.

Este centro atiende a los alumnos matriculados fuera de plazo. Muchos de los padres y las madres, procedentes de países como Marruecos o Ucrania, admiten sus dificultades para expresarse en castellano. Los expertos consultados por INFORMACIÓN ya advirtieron que la concentración de alumnos con estas características podía ir en contra de los principios de inclusión y equidad establecidos por la legislación vigente en la Comunidad. Alertaron, incluso, del peligro de generar un “gueto escolar”.

Ya vimos en su momento que faltaba mucho por hacer, pero nadie nos dio ninguna información y eso da un poco de inseguridad Cari Córdoba — Madre de un alumno del CEIP 56

Los progenitores, de momento, no temen esta posibilidad, pero algunos sí que lamentan el estado en el que se encuentra el centro. Cari Córdoba, madre de un alumno, asegura que “no sabíamos que irían a aulas prefabricadas”, aunque sí que era consciente de que el colegio “estaba en construcción”. Esta madre lamenta que “ya vimos en su momento que faltaba mucho por hacer, pero nadie nos dio ninguna información y eso da un poco de inseguridad”.

Falta mucho por hacer: no está todo el mobiliario, no están las pizarras… todo esto se tendría que haber previsto antes desde Conselleria Desirée Márquez — Madre de un alumno del CEIP 56

Otra madre, Disirée Márquez, señala que “falta mucho por hacer: no está todo el mobiliario, no están las pizarras, los profesores están algo perdidos… todo esto se tendría que haber previsto antes desde Conselleria”, concluye.

El patio no está hecho y al colegio le falta avanzar Victoria Gómez — Madre de una alumna del CEIP 56

Por su parte Coral Gomis, también madre de alumnos, expresa su duda con los barracones “en los momentos de más frío y de más calor”, aunque en general se siente satisfecha, y destaca la existencia de climatización. “Para ser un colegio en construcción lo he visto bien”, afirma”. Victoria Gómez apunta, a su vez, que “el patio no está hecho y al colegio le falta avanzar”.

Desde el grupo municipal del PSOE en Alicante han protestado afirmando que "durante el primer día de clase" en este centro, "el alumnado y el profesorado están conviviendo con los operarios, que todavía se encuentran adecuando la parcela", y han acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de ser "el responsable de un primer día de clase vergonzoso para la comunidad escolar del colegio en barracones", ha dicho el concejal Emilio Ruiz.

Por último, desde la dirección del centro no han querido atender a INFORMACIÓN para recabar sus sensaciones ante el inicio del curso y en relación con el estado de las instalaciones.