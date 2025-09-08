Vuelta al cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo

Un total de 303.200 alumnos han iniciado este lunes el nuevo curso en los colegios e institutos de la provincia de Alicante pendientes del cambio de la lengua base, como consencuencia de la plena implantación de la Ley de Libertad Educativa del Consell, pero también con la mirada puesta en el tiempo. Y es que este lunes hay alerta naranja en el litoral norte de la provincia según la AEMET, por precipitaciones y tormentas desde las 12:00 horas y hasta el martes, a lo que se suman máximas de 30 grados.

Así, la vuelta a las aulas ha estado marcada por el cambio de grupo y de compañeros para muchos alumnos, después de que las familias hayan tenido que elegir si sus hijos van a estudiar mayoritariamente en valenciano o en castellano.

El inédito plebiscito del Consell, en el que seis de cada diez familias de la provincia se decantaron por el castellano, ha generado un estrés organizativo, especialmente, en los centros en los que han salido diferentes líneas, lo que ha implicado incluso que en un mismo curso haya unidades con lengua base diferente. Es más, hasta el último momento, los equipos directivos d elos centros han tenido que lidiar con las peticiones de progenitores arrepentidos con el voto que emitieron en febrero o, directamente, de padres que han intentado evitar que separaran a sus hijos de sus amigos con motivo de la lengua base.

Además de atender a este importante cambio, el calor en las aulas ha vuelto a ser una asignatura pendiente en la mayoría de los centros educativos públicos, por la falta de climatización. Y es que con la previsión de temperaturas de 30 grados en el exterior, desde las 10 de la mañana, en ciudades como Alicante y Elche, el temor de muchos docentes y de familias es que los colegios e institutos se conviertan en auténticos hornos y que la primera jornada de clase se convierta en insufrible.

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo / Pilar Cortés

Huelga

Por si fuera poco, en este arranque de curso, los docentes de Formación Profesional (FP) están llamados a secundar una huelga impulsada por los principales sindicatos de la enseñanza. El paro será de dos horas, entre las 11 y las 13 horas. De forma complementaria a la huelga, está prevista una concentración en cada una de las direcciones territoriales de la Conselleria de Educación, entre ellas la de Alicante, que tendrá lugar a las 12 horas.

Es la primera acción acordada por el profesorado de FP para protestar por los recortes, pues la nueva orden de plantillas docentes reduce las horas de atención de los ciclos semipresenciales (de 30 horas semanales a 25 horas). Ante la decisión autonómica de reducir cinco horas semanales en estos ciclos formativos, los centros educativos alicantinos de Formación Profesional podrían perder hasta 70 docentes, según los cálculos del sindicato mayoritario de profesores, el Stepv. A ello se sumaría la pérdida de otros 30 docentes de las Escuelas Permanentes de Adultos de la provincia, según los sindicatos.

Además, a falta de que Educación vaya completando las adjudicaciones, los institutos alicantinos van a comenzar las clases con un centenar de vacantes sin cubrir. Según las cifras aportadas por el departamento de José Antonio Rovira, en la primera y única adjudicación de vacantes que realizó la pasada semana para contratar a personal interino que imparta clase en Secundaria, de 286 plazas, se ofertaron 250 y se adjudicó el 64,4 %, es decir, 161 plazas. Además, respecto a las sustituciones se cubrieron las 24 de las 36 ofertadas. Esto ha implicado que 185 interinos se pudieran incorporar la semana pasada a los centros que les haya correspondido, a dos días de la entrada de los alumnos en las aulas, pero el resto que falta sigue a la espera.

"Récord de docentes" y recortes cero

Frente a las críticas de los sindicatos y de la izquierda, el conseller llegó a advertir la pasada semana de que este curso "habrá récord de docentes".En concreto, reiteró que la Comunidad Valenciana tendrá 1.482 profesores más en la escuela pública, un total de 67.858 docentes, y 15.734 en la concertada, sin especificar datos por provincias.

Sí que aportó una comparativa desde el curso 2020-2021, cuando todavía gobernaba el Botànic, hasta ahora, cifrando en 7.572 el aumento del profesorado en la escuela pública valenciana desde entonces. "Frente al ruido externo las cifras hablan por sí solas, habrá más docentes, más plazas", agregó.

Rovira también cifró en 168 las obras que hay en marcha en estos momentos para la mejora de centros educativos, por valor de 226 millones de euros. Y además, anunció la apertura, a lo largo de este 2025-2026, de tres centros nuevos (18 en toda la región), el IES Azorín de Petrer, el Colegio de Infantil y Primaria Número 4 de Almoradí y el segundo colegio Número 8 de Gran Alacant (Santa Pola).

Lo que es todavía una incógnita es si existe un plan u hoja de ruta en la conselleria para eliminar las aulas prefabricadas en las que cientos de alumnos de la provincia han vuelto a las clases este lunes. Un reclamo que han lanzado estos días tanto las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres Gabriel Miró y Enric Valor, así como las Asociaciones de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-Pv), y de Secundaria (Adies-Pv).