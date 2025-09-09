¿Cuándo termina la alerta por lluvia en la provincia de Alicante?

La provincia de Alicante vuelve a estar en el punto de mira meteorológico debido a las intensas lluvias que se espera lleguen a gran parte de su territorio. Desde las primeras horas del martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por precipitaciones intensas en algunos puntos de la geografía alicantina, una situación que ha obligado a suspender clases en decenas de municipios y a extremar las precauciones en las carreteras.

Alerta activa desde la madrugada

El litoral norte de la provincia, que abarca las comarcas de la Marina Alta, parte de la Marina Baixa y El Comtat, ha estado bajo alerta naranja desde las 6:00 horas del martes. Esta franja costera ha sido una de las más afectadas por el paso de la vaguada que azota la Península, y la previsión es que la alerta se mantenga hasta la medianoche. Mientras tanto, en el resto de la provincia, la alerta se activó a partir de las 12:00 del mediodía, con una previsión de que cese sobre las 22:00 horas en el interior y litoral sur.

09/09 11:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/EXqR5MbYym — AEMET (@AEMET_Esp) September 9, 2025

Lluvias intensas, viento fuerte y posible granizo

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha informado esta mañana que, pese a las intensas lluvias de las últimas horas, no se han registrado incidencias graves durante la noche. No obstante, ha pedido mantener la máxima precaución, ya que las lluvias pueden caer con gran intensidad en cortos periodos de tiempo, acompañadas de vientos fuertes y posible granizo.

La alerta naranja obliga a cerrar el castillo de Santa Bárbara y las zonas verdes de Alicante / Pilar Cortés

Ante la alerta naranja por riesgo de lluvias, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un conjunto de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Entre ellas, se ha decretado la suspensión de las clases en los colegios del término municipal, así como el cierre de parques, jardines y del castillo de Santa Bárbara.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidido por el alcalde Luis Barcala, ha ordenado también la prohibición del baño en las playas mediante la colocación de bandera roja, la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales y el cierre de centros sociales, comunitarios y de mayores.

Alicante amanece con parques precintados y el castillo cerrado por el temporal / Pilar Cortés / PILAR CORTÉS

Además, la Concejalía de Bienestar Social mantendrá abierto el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) de 12 a 22 horas para atender a personas sin hogar, mientras que la brigada de Parques y Jardines realizará una revisión específica de los grandes árboles en zonas verdes para prevenir desprendimientos ante el riesgo de viento fuerte, tormentas y posible granizo, según las previsiones de AEMET.

Recomendaciones

Desde Emergencias se ha insistido en la necesidad de tomar medidas de autoprotección. Si se circula por carretera durante una tormenta, se recomienda reducir la velocidad, evitar cruzar zonas inundables, no estacionar en vados ni cauces de barrancos y seguir las indicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias. En caso de emergencia, se debe contactar con el teléfono 112.

¡#FelizMartes! Hoy (09/09/2025) la atención sigue puesta en el Mediterráneo. La zona más inestable será el sur de #Valencia, norte de #Alicante, #Ibiza, #Formentera y el norte de #Mallorca. Es ahí donde las tormentas pueden ser más intensas y organizadas. Mapa: @SpainStormPred. pic.twitter.com/WskMNgRxb4 — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 9, 2025

La Conselleria de Educación ha comunicado la suspensión de las clases en 33 municipios de la provincia de Alicante, afectando a más de 215.000 alumnos.

Previsión de lluvias para este martes / METEORED

Según las previsiones del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el frente que está provocando las lluvias se mantendrá activo durante la jornada del martes, y podría remitir durante la noche, aunque no se descarta que se prolongue hasta primeras horas del miércoles.