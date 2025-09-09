Alicante, candidata a Capital Europea de Innovación

Alicante competirá con otras cinco ciudades para convertirse en la Capital Europea de la Innovación el próximo año. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento se enfrentará a los de Liverpool, Rotterdam, Riga, Grenoble y La Haya. La 11ª edición del galardón se concederá por parte de la Comisión Europea para reconocer a aquellos municipios que "abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir para otras ciudades, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos".

El concejal del área, Antonio Peral, ha resaltado que la preselección "viene a poner en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con iniciativas como los Ciberkioscos Digitales o el asistente virtual Ali en la web municipal", proyectos habilitados "para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital".

El proceso de elección

Ahora, cada ciudad será invitada a una audiencia privada con los miembros del jurado, que se celebrará de forma remota en las próximas semanas. Estas audiencias permitirán a cada ciudad presentar su solicitud y responder a posibles preguntas relacionadas con los criterios de adjudicación.

Mediante este proceso, el jurado seleccionará a las tres ciudades finalistas de cada categoría, y los días 3 y 4 de diciembre de 2025 se anunciarán los ganadores y finalistas en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en la actual Capital Europea de la Innovación: Turín, en Italia.

El ganador del premio Capital Europea de la Innovación recibirá un millón de euros, mientras que los dos finalistas se harán con 100.000 euros cada uno. Todos los finalistas también serán invitados a unirse a la prestigiosa red iCapital Alumni, compuesta por finalistas anteriores.

¿Y la capital accesible?

Por otra parte, este martes también concluye el plazo para presentar candidaturas al premio a Capital Europea Accesible 2026. En este caso, desde el Ayuntamiento han confirmado que Alicante formalizará su participación pese al recelo desde los colectivos de personas con discapacidad, que entienden que es una apuesta demasiado ambiciosa para la situación actual de la localidad.

En este caso, antes de poder ser seleccionada, Alicante tendrá que batirse en la preselección nacional contra Zaragoza y València, ya que cada país puede presentar únicamente dos candidatos. En caso de ser una de las elegidas, la ciudad se postulará para tratar de suceder a Viena en el galardón, con el que la UE concede hasta 150.000 euros a municipios que cuenten con un especial compromiso en la inclusión urbana. El jurado valorará especialmente que las localidades demuestren un enfoque coherente y una visión ambiciosa en esta materia.