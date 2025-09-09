Alicante forma bomberos y policías contra inundaciones en plena alerta naranja
El Ayuntamiento reúne hasta a 150 agentes y mandos para impartir cursos en una jornada con colegios y parques clausurados
El Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Seguridad, está desarrollando esta semana unas jornadas técnicas de formación en intervenciones ante el riesgo de inundaciones, dirigidas a más de 150 mandos y efectivos de nueva incorporación de la Policía Local y Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).
En un comunicado, el Consistorio ha avanzado que uno de los talleres se ha organizado este martes, en plena alerta naranja por fuertes lluvias, con colegios y parques cerrados. "El objetivo es que los cuerpos de seguridad municipales estén formados, preparados y coordinados para actuar ante situaciones de lluvias intensas o inundaciones, de forma que se optimice la eficacia y la respuesta en las intervenciones”, ha explicado este martes el concejal de Seguridad, Julio Calero. Unas jornadas que se organizan cada año "para garantizar que los mandos y los efectivos que se incorporan a los Bomberos y a la Policía Local conocen bien los planes de actuación y están al corriente de posibles actualizaciones", según ha añadido Calero.
La formación la imparten técnicos de Protección Civil y mandos de Policía Local y Bomberos, que transmiten a los asistentes información actualizada sobre el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones y sobre las medidas de autoprotección para los efectivos en caso de intervención. Los talleres se desarrollan en la Jefatura de la Policía Local de Babel, han comenzado este martes y se extenderán hasta el jueves, en un total de cinco sesiones. En ellas participarán más de 150 efectivos de Bomberos y Policía Local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante