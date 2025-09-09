Alicante y el Puerto avanzan en materia de incendios, sin novedades en el coto al "top manta"

El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria aprueban un convenio para la colaboración en materia de extinción de incendios y rescates. El objetivo del acuerdo, por el que las arcas municipales ingresarán 120.000 euros en cuatro años, es asegurar la respuesta más eficaz y adecuada de la intervención. Un pacto que avanza mientras que nada se sabe por ahora del acuerdo anunciado el mes de julio entre Policía Local y Portuaria para combatir el "top manta".

El convenio, que se extenderá hasta el próximo 2029, incluye compromisos tanto de la Administración local (asistir en investigaciones, colaborar en actividades con mercancías peligrosas, revisar instalaciones contra incendios...) como del Puerto: poner a disposición del Consistorio sus recursos, promover y organizar simulacros o facilitar información relativa a la ubicación de mercancías, entre otros.

Aunque cada parte "asume el coste derivado del cumplimiento de los compromisos", el documento firmado por Luis Barcala y Luis Rodríguez (alcalde de Alicante y presidente del Puerto, respectivamente) contempla un pago anual de 30.000 por parte de la Autoridad Portuaria, durante cuatro ejercicios.

¿Y la Policía?

En cambio, siguen sin producirse novedades respecto al otro convenio que esperaban firmar ambas administraciones y que fue anunciado el pasado mes de julio: el acuerdo entre la Policía Local y la Portuaria que permitiría, entre otras cuestiones, poner coto al "top manta" que ha vuelto a proliferar en el paseo del Puerto, junto a Mártires de la Libertad.

En un primer momento, se detalló que este documento que avanzó INFORMACIÓN se firmaría con el objetivo de frenar la venta ilegal en la fachada litoral. Posteriormente, se apuntó que está previsto que el marco de actuación que se amplíe a casos de inseguridad en la zona durante eventos de elevada concurrencia de la ciudad como Carnaval, Hogueras o conciertos en la conocida como "Zona Volvo". De esta manera los cuerpos policiales actuarían no sólo para frenar la venta ambulante, sino también fenómenos como el botellón.

Más de un mes después, el gobierno local asegura que la voluntad de acuerdo persiste y que el objetivo de Ayuntamiento y Puerto es seguir adelante con el acuerdo de colaboración, pero sin concretar plazos estimados.

Vuelta del "top manta"

Un documento que se ha puesto encima motivado por el regreso del "top manta" a la costa alicantina, tras varios años en los que la práctica estaba erradicada casi por completo. La escena se repite cada fin de semana en el entorno de la explanada del puerto, que conecta el acceso al aparcamiento, se convierte en un "mercadillo ambulante" de falsificaciones. Con el buen tiempo y una gran afluencia de turistas, proliferan también las mujeres que ofrecen peinados y trenzas en los jardines tanto de noche como a plena luz del día. Aunque no se trata de una presencia diaria, su actividad es frecuente.

Tras el aumento del número de vendedores, tanto la Policía Local y la Portuaria como la Nacional protagonizaron un operativo contra el "top manta" que contó con la actuación de medio centenar de efectivos. La redada acabó con seis detenidos y más de 700 artículos falsificados que fueron requisados. Pocos días después, los agentes locales asestaron otro "golpe" a esta práctica irregular, interviniendo un millar de productos preparados para venderse en la vía pública, tras haber llevado a cabo un "operativo especial" en la tarde-noche del miércoles contra la venta ambulante en el paseo Mártires de la Libertad.