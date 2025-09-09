Así amanece Alicante en alerta naranja: el castillo de Santa Bárbara, colegios y parques cerrados

La alerta naranja por lluvias ha provocado que Alicante haya suspendido este martes las clases y haya cerrado tanto parques como el castillo de Santa Bárbara, por precaución. La ciudad ha amanecido con precintos en las zonas verdes y los centros escolares clausurados.

El Ayuntamiento también ha decretado la prohibición del baño en las playas y ha cancelado las actividades deportivas al aire libre, así como las programadas en centros sociales, comunitarios y de mayores.

Por otro lado, el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) contará este martes con un horario de 12 a 22 horas, mientras la Concejalía de Medio Ambiente revisa los grandes árboles en jardines y zonas verdes para evitar posibles desprendimientos o caídas, como la que se produjo hace escasos días en la Plaza de Gabriel Miró.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidido por el alcalde, Luis Barcala, se reunió este lunes y acordó decretar dichas medidas, ante el riesgo de fuertes vientos que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de tormentas, que pueden ser de granizo, y aparato eléctrico.

“La prudencia y la seguridad deben prevalecer en estas situaciones y la posibilidad de evitar el riesgo para las personas justifica todas estas medidas”, explicó Barcala tras la reunión del comité municipal, que ya se había constituido a las 13:15 para hacer un seguimiento de la evolución meteorológica y activar el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones nivel 1.

Emergencias

Todos los servicios de Emergencias del Ayuntamiento (Policía Local, Bomberos y Protección Civil) han activado el protocolo de seguridad ante esta alerta naranja por lluvias. La alerta naranja establecida por la Aemet para el municipio de Alicante se concentra entre las 12 y las 22 horas de este martes, por lo que el Ayuntamiento hace una llamada a la prudencia para evitar desplazamientos innecesarios o actividades al aire libre en los tramos de mayor riesgo de precipitaciones, al tiempo que recomienda seguir la evolución de la situación meteorológica a través de medios oficiales y contrastados.